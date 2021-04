Pilar Rubio, confinada por el positivo en coronavirus de Sergio Ramos: "Está encerrado en una habitación"

Pilar Rubio permanece confinada tras el positivo en coronavirus de Sergio Ramos. La colaboradora de El Hormiguero, por lo tanto, no ha podido estar en el plató del programa de Antena 3, pero sí ha entrado en directo a través de una videollamada.

"¿Dónde tienes a Sergio?", quiso saber Pablo Motos, gran amigo del futbolista. "Está en una habitación encerrado, lo que pasa que los niños han cerrado por fuera y no encontramos la llave. No pasa nada", bromeó Pilar Rubio.

"Anoche hablé con él y está asintomático", dijo el presentador. "Está bien, no hay ningún problema", confirmó la colaboradora, antes de hacer su sección desde casa.

Pilar Rubio: "Tenemos unos protocolos importantes"

"¿Le llevas la comida por debajo y tiene que cogerla y todo eso?", dijo entre risas el presentador. "Tenemos unos protocolos importantes. Yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantalla y a veces me la pongo. Es que yo no quiero pillarlo, vale. Tengo muchas cosas que hacer", añadió Rubio.

