Jorge Javier da en 'Sálvame' la última hora sobre el estado de salud de Mila Ximénez con una importante noticia

Mila Ximénez se enfrenta a una nueva etapa de su tratamiento contra el cáncer de pulmón contra el que lleva luchando desde hace 9 meses. Con el apoyo incondicional de sus hermanos Manolo y Concha, que apenas se separan de su lado, la colaboradora de Sálvame acudió este miércoles a la clínica madrileña de La Luz para una revisión rutinaria de la que salieron muy serios.

Horas más tarde, Jorge Javier Vázquez ha querido tranquilizar a los tertulianos y a los espectadores del programa de Telecinco. El presentador ha aprovechado un momento a la vuelta de una publicidad para compartir con la audiencia que había podido hablar con la sevillana y ha explicado su estado actual de salud.

Jorge Javier da noticias positivas sobre Mila Ximénez

"He hablado con Mila hoy. Y me ha dado mucha alegría, porque está muy animada y con mucho ánimo, de verdad. No sé si nos estará viendo, pero me ha hecho muy feliz hablar con ella", empezó diciendo el catalán. "Yo hablé ayer con ella y es una guerrera", comentó Kiko Hernández.

"¿A que sí? Está muy animada, se lo he notado en la voz. ¡Y dice Alberto que pronto la tendremos aquí! Así que ojalá, porque la echamos mucho de menos", sentenció Jorge Javier mientras el resto de colaboradores lo apoyaban. "Nos hace mucha falta", respondió Rafa Mora.

Aunque en su última reaparición en televisión la propia Mila explicó que se avecinaban las semanas más decisivas y complicadas para su tratamiento, una nueva esperanza se ha abierto en la vida de la colaboradora que ha comenzado un nuevo tratamiento. Después de varios días de ingreso en la clínica en los que se sometió a varias pruebas, la sevillana está de nuevo en casa para intentar recuperarse cuanto antes del complicado momento que está viviendo.