María Teresa Campos se vacuna del coronavirus mientras Bigote Arrocet se destapa como negacionista

María Teresa Campos ha entrado este miércoles en Está pasando, el programa de Telemadrid. La presentadora ha hablado con Luján Argüelles dos días después de ponerse la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, se ha producido algo muy curioso al mismo tiempo en Telecinco.

Si María Teresa ha lanzado desde la autonómica un mensaje para concienciar a la gente sobre la vacunación, todo lo contrario ha sucedido con Bigote Arrocet, su expareja. Sálvame ha destapado "unas declaraciones que "incitan al boicot a la vacuna contra el covid".

Bigote Arrocet: "Me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando"

Según ha relatado Kiko Hernández, el humorista estaba hablando con uno de los redactores del programa. Pero lo que ocurrió es que Edmundo no colgó correctamente el teléfono dando lugar a que se aireara su opinión sobre el asunto cuando él ya creía que había finalizado la llamada.

Concretamente, las palabras de Bigote emitidas por Sálvame han sido las siguientes: "Empiezan a 'huevear' que hay que vacunarse ya. Me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando. No quiero saber nada con vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!".