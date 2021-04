La pulla de Aguirre a Ferreras en directo: "Dile que me coja el teléfono y conteste los mensajes"

Esperanza Aguirre se ha vacunado esta mañana en Madrid contra el coronavirus. A su salida del hospital, la expresidenta ha atendido a los medios que la esperaban para contestar a las preguntas, casi todas de carácter político y con la mirada puesta en la campaña del 4M.

Entre los reporteros, estaba un periodista de Al rojo vivo. El programa que presenta Antonio García Ferreras ha conectado en directo para recabar su testimonio, pero lo que no sabían era el mensaje que Aguirre iba a trasladar al conductor del espacio de La Sexta.

Lea también: Ferreras estalla contra Ismael Álvarez: "Es un sinvergüenza, un acosador y un mentiroso"

"Estamos en directo para Al rojo vivo, de La Sexta ", le ha apuntado el reportero. Aguirre se ha girado y ha dicho lo siguiente. "Dile a Antonio [García Ferreras] que me coja el teléfono y me conteste los mensajes y que no me ponga la cruz", ha soltado.

Lea también: Ferreras pierde a un mítico periodista de La Sexta que abandona la cadena por sorpresa

Ferreras responde: "Yo no he recibido ninguna llamada, ni ningún mensaje"

Al volver a plató, Ferreras ha respondido a Aguirre. "Yo no he recibido ninguna llamada, ni ningún mensaje. Ella sabe perfectamente que no hay ningún problema. Todo, siempre, con una enorme cordialidad", ha dicho con cierta ironía. "Pero, en serio, que si me llama... ella lo sabe perfectamente. No le habrá dado bien al teléfono bien esta vez", ha añadido el presentador.