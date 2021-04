El rechazo más cruel en 'First Dates' a un técnico de emergencias: "Me traes el virus a casa"

Los solteros que acuden al restaurante de First Dates no siempre encuentran lo que están buscando. Algo parecido les ocurrió a Jagoba, un vitoriano de 41 años que trabaja de técnico de emergencias sanitarias y Noemí, una conquense de 38 que se gana la vida como administrativa.

El vasco entró fuerte al comentar a Carlos Sobera que tiene una furgoneta "que se le puede sacar un partido increíble y que es un hotel de cinco estrellas". Sin embargo, su joya no impresionó nada a su cita, más bien todo lo contrario: "¿Jagoba? Si hasta el nombres es feo, copón".

"Tengo que decir que cuando yo he entrado lo que he visto no me ha gustado. No soy otra cosa, pero sincera soy", dijo a las cámaras. A Noemí tampoco le gustó que Jagoba fuera sanitario. "Fatal porque coge el virus como ná", dijo entre risas.

El rechazo de Noelia a Jagoba en 'First Dates': "¡Ay copón, si hasta el nombre es feo"

"Vamos a ver, hijo mío. Estás trabajando ahí... me traes el virus a casa. No quiero virus yo, bastante tengo conmigo ya", siguió diciendo la de Cuenca, que negaba con la cabeza. "Y más los 'ambulancieros' porque si fuera un médico en condiciones... pues dices 'hostia, es médico".

Lo que le termino de rematar a Noemí fue cuando Jagoba aseguró que su hobbie es trabajar. "¡Ay, copón! ¡Vamos a ver! Ahí sí que me ha matado. O sea que ¿tú tienes de hobbie trabajar' Mátame camión".

