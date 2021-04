Telecinco retira 'Sálvame Tomate' para lanzar 'El precio justo' contra 'Pasapalabra'

Movimiento de gran calado en la parrilla de Telecinco desde la semana que viene. Mediaset ha decidido retirar Sálvame Tomate para poner en su lugar una tira diaria de El precio justo, el concurso que se estrenó en prime time con Carlos Sobera y Luis Larrodera al frente.

Así lo anunció el propio presentador durante la emisión de Supervivientes: Tierra de nadie este martes: "Me han dicho que no diga nada, pero soy incapaz de no decir nada así que la próxima semana entregamos el primer escaparate".

Así las cosas, El precio justo se podrá ver de lunes a viernes a partir de las 20.00 de la tarde. Por otro lado, Telecinco ha optado por mantener el programa en prime time los lunes (23.00), por el momento.

'El precio justo', a salvar la sangría de Pedro Piqueras en Telecinco

La nueva maniobra del grupo de comunicación de Mediaset viene después de que el informativo de Vicente Vallés haya conseguido su mayor distancia histórica respecto al de Pedro Piqueras con 7,4% puntos (21,6% por el 14,2%).

Mucha culpa de esto tiene que ver el éxito de Pasapalabra en Antena 3. Por tanto, El precio justo intentará competir contra el concurso que presenta Roberto Leal y que juega en otra liga gracias a Pablo Díaz. Precisamente, Telecinco apostó por ampliar Sálvame después de emitir El tirón durante unas semanas tras la suspensión Pasapalabra.