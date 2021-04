El testimonio de Patricia Pardo tras superar el coronavirus: "Lo pasé mal"

Patricia Pardo, periodista de El programa de Ana Rosa, ha reaparecido en el magacín de Telecinco después de tres semanas ausente. Sus compañeros no habían explicado el motivo de su 'desaparición' "porque hay una ley de protección de datos", ha dicho Ana Rosa.

"Habéis sido respetuosos, pero era evidente. He superado el Covid", ha dicho Patricia Pardo en su vuelta al programa. "El problema extra que tuve, tras ese positivo, es que después dio positivo mi familia y tuve que hacer una segunda cuarentena por mis hijas", ha continuado.

"Lo pasé mal los tres o cuatro primeros días"

Afortunadamente, Pardo ha explicado que las pequeñas "han estado asintomáticas", pero no así ella. "Lo pasé mal los tres o cuatro primeros días, que fueron complicados", ha dicho. En cualquier caso, no tuvo que ser hospitalizada. "He estado en casa aislada".

Patricia Pardo y Ana Rosa Quintana han indicado que el día que la primera dio positivo, la segunda tuvo que hacerse un test en Mediaset. Al día siguiente, Quintana y Joaquín Prat fueron aislados por precaución. "Por eso me tuve que ir de cuarentena, aunque yo no lo tuve", ha comentado Ana Rosa.