Ofelia, la concursante que incendió 'Masterchef 9' con su 'loca' historia familiar

Masterchef arrancó este martes su novena edición de anónimos en Televisión Española. El programa regresó a la cadena pública celebrando una primera gala en la que culminó en los platós del talent el casting al que este año se han presentado más de 70.000 personas.

Los últimos candidatos se enfrentaron a una prueba en cocinas tras la cual Pepe Rodríguez, Samantha y Jordi Cruz eligieron a los 15 aspirantes que conseguirían convertirse al fin en concursantes de pleno derecho. Y de todos ellos, ya hubo uno que consiguió dividir a los espectadores, levantando pasiones y odios entre la audiencia.

Lea también: La durísima historia personal de José María que sobrecogió a todos en Masterchef

Se trata de Ofelia, una participante procedente de Galicia que dejó a todos en shock nada más contar sus orígenes. La joven, de 29 años, explicó que había pasado gran parte de su vida en internados equinos, donde ha desarrollado su afición y amor por los caballos. Ofelia desveló que la mandaron interna después de que su padre le pusiera los cuernos a su madre con la niñera "porque tenía las tetas grandes". "Nunca jamás hay que tener una niñera más guapa que tú", soltó Samantha al escucharla.

Ofelia se emociona al ver a su padre tras desvelar en Masterchef su 'lío de faldas'

La cosa no quedó ahí y la concursante aseguró que después de eso, su padre engañó a la niñera con la cocinera y que desapareció de su vida hasta el punto en el que no acudió a su primera comunión. La cosa no quedó ahí y durante la prueba de exteriores, celebrada en Mallorca, los responsables del talent le prepararon una sorpresa a Ofelia.

Lea también: Jordi Cruz desmiente el rumor que más le persigue y desvela cómo Masterchef le cambió la vida: "Soy otra persona"

La concursante recibió la visita de su padre, ya que trabajaba en el comedor social para el que ellos iban a cocinar esa jornada. El entusiasmo y emoción de la gallega al ver a su progenitor sorprendió a los espectadores, ya que minutos antes había dado a entender la mala relación que tenía con él. Ofelia no pudo evitar romper a llorar durante el cocinado y su incontinencia verbal acabó sacando de quicio a parte de la audiencia.