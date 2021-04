El demoledor comentario de Rocío Flores tras el estreno del documental de Rocío Carrasco: "Su empatía es inexistente"

El pasado 21 de marzo, Telecinco estrenó los impactantes dos primeros episodios de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental en la que Rocío Carrasco está desvelando los presuntos malos tratos que recibió de manos de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 20 años.

Aquella noche, su hija Rocío Flores intentó entrar por teléfono en el debate posterior que presentó Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, tal y como confirmaron los responsables del programa, ellos rechazaron su intervención porque no creyeron oportuno el testimonio de la joven en el estado de nerviosismo en el que se encontraba.

Este martes, Jorge Javier Vázquez ha dado más detalles sobre aquella llamada que declinó Alberto, director de Sálvame que aquel día se encontraba también a los mandos del debate sobre la serie. "Hay sospechas de que Rocío grabó esa conversación", ha asegurado Kiko Hernández.

El favor de Telecinco a Rocío Flores tras rechazar su llamada: "No hubiera quedado en buen lugar"

Jorge Javier explicó entonces que no sabía si Rocío lo ha grabado o no, pero ha hecho una confesión que nadie sabía. El presentador ha reconocido que, en un primer momento, él no entendió cómo no se le había permitido a la joven entrar en directo para dar su versión sobre los hechos relatados por su madre.

Sin embargo, tras reflexionar al día siguiente sobre el tema, entendió que "ese no era el momento". El catalán ha asegurado además que conoce detalles sobre la llamada que le sorprendieron: "A mí me dijo una frase Alberto que si Rocío Flores, en medio de la emisión de ese documental, con una madre que cuenta que ha estado a punto de suicidarse, dice lo que le dijo a Alberto, no hubiera quedado en buen lugar... La empatía que demuestra en ese instante Rocío Flores es inexistente", ha dicho con dureza el presentador.