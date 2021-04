El desliz de Laura Moure, la azafata de 'La Ruleta': "Promete que no lo vas a volver a hacer"

Laura Moure, la azafata de La Ruleta, destapa a gran velocidad las casillas de las letras durante el Panel con Crono para que los concursantes no pierdan tiempo. Este lunes, se despistó y se le olvidó una, por lo que tuvo que correr más de lo previsto para no retrasar a los participantes.

Al final del panel, cuando ya estaba resuelto, Jorge Fernández bromeó con lo que había ocurrido e hizo una petición a la azafata.

"Laurita, prométeme una cosa a partir de ahora. Prométeme que cuando se te olvide una consonante, una vocal, o lo que sea, no vas a correr como has corrido", dijo Jorge a su compañera.

Jorge Fernández: "Me he puesto en la peor"

"Si es un crono, lo siento, pero sí", contestó Laura Moure. "No, no. Porque con esos taconazos... Es un segundo y siempre les sobra mucho tiempo a los concursantes", aseguró el presentador. "Me he puesto en la peor situación de todas, con ese taconazo y ese suelo...", añadió Jorge Fernández. "Pero es que tengo que hacerlo por ellos", apuntó ella.