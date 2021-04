Ibai Llanos hace una confesión íntima en 'First Dates' y desvela su cita soñada

First Dates cumple esta semana cinco años de vida en Cuatro y, para celebrarlo, el programa ha preparado varios especiales que harán las delicias de sus más fieles seguidores. El primero de ellos ha contado con la presencia de Ibai Llanos, que ha visitado el restaurante de Carlos Sobera con una misión en particular.

"Tengo mucho cariño a este programa porque lo ve mi abuelo, es curioso, no ve nada la tele, es muy de pueblo pero le gusta First Dates como él dice... Le tenía cierta adicción y no cenaba hasta que no terminaba y yo le decía 'abuelo que esto termina a las once", empezó relatando el youtuber ante las cámaras de Cuatro.

Preguntado por su experiencia personal, Ibai se definió como "un fracaso" en el amor: "Intento aconsejar cosas que yo no aplico", reconoció sincero. "No he tenido pareja nunca, pero he estado enamorado, estoy enamorado de la vida en general", confesó el joven a un Carlos Sobera que le sorprendió con una propuesta inesperada.

El reto de Carlos Sobera a Ibai: ¿tendrá una cita en First Dates?

"Un compromiso de vasco a vasco, de bilbaíno a bilbaíno como tú y yo. Tienes que venir un día, yo te busco la pareja ideal y entonces, en lugar de comentar a una pareja lo que haces es vivir la cita en primera persona, ¿Te atreves?", le retó el presentador un segundo antes de que Ibai aceptara sin dudarlo.

"Yo me atrevo, yo soy atrevido", afirmó antes de poner una condición. "Yo tendría una cita con Bad Bunny, es la persona con la que tendría una cita. Hombre, si lo conseguís, haréis a un niño feliz", admitió ilusionado el vasco antes de que Sobera le explicara cuál era su misión. Ibai se convirtió entonces en el 'streamer del amor' y pudo comentar desde un sitio privilegiado una de las citas de la noche.