El doctor César Carballo alerta sobre la opción de mezclar vacunas tras la primera dosis de AtraZeneca

El doctor César Carballo ha analizado en El programa de Ana Rosa la situación actual de la pandemia del coronavirus. "La cuarta ola ya está aquí. La cuestión ahora es saber de qué magnitud va a ser", ha dicho.

"Desgraciadamente estamos en ascenso y no nos ha dado tiempo a vaciar las UCIs desde la tercera ola", ha apuntado el médico del hospital Ramón y Cajal. Eso sí, Carballo ha reconocido que "pensábamos que la subida iba a ser más pronunciada, pero está siendo más poco a poco que en la tercera ola".

Uno de los aspectos que más preocupa ahora es qué va a pasar con las personas que se han vacunado con la primera dosis de AstraZeneca después de que se haya suspendido la campaña con esta farmacéutica para menores de 60 años.

César Carballo: "No se ha hecho ningún ensayo de mezclar vacunas"

Una de las posibilidades que expuso Carlina Darias, ministra de Sanidad, es dar una segunda dosis de otra vacuna. César Carballo está en contra y lo tiene muy claro.

"No se ha hecho ningún ensayo de mezclar vacunas. No sabemos qué puede pasar. Eso hay que probarlo con miles de personas para saber qué efectos secundarios aparecen", ha dicho. "Lo que no podemos hacer, porque no es ético. es probar con millones de personas que se han puesto la primera dosis a ver qué pasa si les ponemos otra vacuna". Además, Carballo ha recordado que "estos rarísimos casos de trombos se han dado con la primera dosis, no con la segunda. Lo más lógico es que se pusieran la segunda".

César Carballo: "Estamos volviendo loca a la gente"

La polémica y los cambios de criterio con AstraZeneca causa mucha incertidumbre de cara a la vacunación. "Estamos volviendo loca a la gente. No podemos ir con esta incertidumbre. Reino Unido sí lo ha tenido claro desde el principio y vacunó con AstraZeneca hasta mayores de 80 años".

Carballo tampoco entiende que haya tanta división por edades y tipos de vacuna. "Es que no tiene ninguna explicación científica. En Reino Unido solo han apartado la población por debajo de 30 años. ¿Por qué aquí a los de 65 sí y a los de 58 no? ¿Por qué ese cambio de vacunas? Eso es lo que la gente no entiende", ha dicho.