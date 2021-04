"Quieren atemorizar": Vicente Vallés atiza a Podemos y desvela las razones de su polémico vídeo de campaña

Podemos lanzó este lunes un vídeo de campaña que ha levantado ampollas entre algunos periodistas de la televisión. En el spot, bajo el lema 'Que hable la mayoría', la formación morada denuncia un trato desigual hacia el partido que lidera Pablo Iglesias en los principales medios de comunicación.

"Solo se les escucha a ellos", dice una voz en off mientras en pantalla aparecen personajes como Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda o Francisco Marhuenda. Además, en otra pieza utilizada en redes sociales, Podemos recopila declaraciones muy críticas contra ellos de otros muchos televisivos, como Pablo Motos o Susanna Griso.

"El vídeo vincula a los poderes mediáticos, María. Creo que esto había que decirlo ya. Hay muchos periodistas reprimidos en este país. Periodistas a los que han echado de las tertulias por decir ciertas cosas", explicó este lunes Iglesias en Telemadrid, recordando el despido de Ignacio Escolar de la SER "por hablar de la relación de Cebrián con los 'Papeles de Panamá" o el de Antonio Maestre de El Programa de Ana Rosa "por informar sobre Ayuso". "Hoy mismo, nosotros anunciamos acciones legales contra Eduardo Inda porque en el programa de Ana Rosa nos ha acusado falsamente de delitos gravísimos", ha añadido, destacando que "hay algunos que se ofenden porque contamos verdades".

"Hay mucha gente que empieza a darse cuenta, no solo de la falta de neutralidad, que no la ha habido nunca, sino que determinados poderes mediáticos están persiguiendo la acción de periodistas críticos. Parece que solo pueden hablar los que hablan a favor de la derecha y ultraderecha", continuó defendiendo, reconociendo que conoce "a muchos periodistas que van a tertulias de Atresmedia o Telecinco que me dicen: 'Yo sé lo que estás diciendo y lo que estás diciendo es verdad, pero es que si lo digo, me dejan de llamar a las tertulias y yo necesito ese dinero para llegar a fin de mes".

La dura respuesta de Vicente Vallés al vídeo de campaña de Podemos

Al final de la jornada, después de que voces como las de Ana Rosa, Ana Terradillos o Carmen Porter se pronunciaran en contra del la formación morada, todas las miradas fueron puestas en Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias. El periodista ha analizado a su modo durante su informativo el spot de Unidas Podemos para las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo.

"El Tribunal Supremo pretende actuar contra uno de los dirigentes de los principales dirigentes de Podemos mientras el partido sigue en su estrategia de propaganda más repetida, la de colocar a periodistas y a medios que no controla y pretende atemorizar", ha empezado opinando Vallés. "Busca tener presencia en la campaña de Madrid porque los sondeos auguran que Podemos sigue siendo la última opción entre los partidos de izquierda y ante la evidencia que la campaña la protagonizan Ayuso y Sánchez", ha reflexionado.