Exigen el despido fulminante de Kiko Matamoros por lo que ha dicho sobre Rocío Flores en 'Sálvame'

Kiko Matamoros se ha convertido en el principal 'azote' de Rocío Carrasco. Desde que el colaborador regresara a su puesto de trabajo en Sálvame tras superar el coronavirus, no ha habido día que no haya defendido a su amigo Antonio David tras la acusación de su exmujer de haber sido víctima de presuntos malos tratos durante su matrimonio.

De hecho, Matamoros ha tenido más de un enfrentamiento estos días con Laura Fa y Carlota Corredera. Esta última le abroncó por "igualar a la víctima con su agresor". Pues bien, este lunes la cosa se ha ido de madre y buena parte de la audiencia ha pedido su fulminante despido.

De hecho, durante toda la tarde ha sido Trending Topic el siguiente hashtag: #KikoMatamorosFueraDeLaTV. Todo ha ocurrido cuando el tertuliano ha defendido a Rocío Flores de la condena que tuvo que afrontar por agredir físicamente a su madre, Rocío Carrasco.

Piden el despido de Matamoros por defender a Rocío Flores del maltrato a su madre

"Es muy raro que una niña de 14 años le dé puñetazos a su madre, entonces tu argumento no me vale", ha saltado Frigenti contra Matamoros, que ha replicado así: "Ni es tan raro el conflicto de una adolescente con su madre porque es algo, desgraciadamente, bastante habitual con distintos niveles de agresividad, pero lo es". "No es tan habitual", ha repetido en varias ocasiones Miguel en desacuerdo con lo que estaba diciendo Kiko.

A raíz de todo esto y con el hashtag anteriormente mencionado, han sido muchos los usuarios de Twitter que han criticado lo ocurrido. "Que normalice el maltrato de un adolescente a su madre es vergonzoso que se permita. ¡Asqueroso!" y "Es increíble que un señor pueda decir en televisión que es habitual que los niños maltraten a sus padres, entre otras barbaridades, y no pase nada" han sido algunos de los mensajes.