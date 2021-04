Ana Terradillos llama "gentuza" a Podemos tras su polémico vídeo: "No me dan miedo, han pasado la raya"

La actualidad de este lunes, 12 de abril, ha estado marcada por el polémico vídeo de Unidas Podemos para pedir el voto para las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. En él, la formación de Pablo Iglesias incluye imágenes de los principales presentadores de televisión y líderes de opinión.

Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés, Antonio García Ferreras, Susanna Griso, Pablo Motos, Paco Marhuenda, Eduardo Inda, Federico Jiménez Losantos... "Ellos ya han hablado. Ahora que hable la mayoría", versa el mensaje que acompaña al vídeo.

Lea también: TVE, obligada a disculparse tras un doble fallo con Pablo Iglesias que perjudicó a Podemos

El vídeo ha provocado todo tipo de reacciones, como la de Ana Rosa Quintana, que ha calificado como "cobarde" la maniobra de la formación morada de "señalar a periodistas, una persecución como en el franquismo". Ana Terradillos, que una de las periodistas que aparecen en el citado vídeo, ha sido durísima a la hora de responder en Cuatro al día.

Ana Terradillos responde a Podemos: "A mí esta gentuza no me da miedo"

"Cuando el PP ha señalado a algún periodista, yo lo he denunciado; cuando Vox ha vetado a medios de comunicación como el Grupo Prisa lo he denunciado; cuando Bildu señalaba a periodistas, lo he denunciado, y ahora, que lo hace Podemos, no me voy a callar", ha empezado diciendo.

"Es indecente, denunciable e intolerable", ha asegurado. "Han pasado la raya esta vez. ¡Es que estamos todos! Han utilizado imágenes de periodistas para hacer un vídeo de una campaña oficial. No sé cuál es el motivo, supongo que será amedrentar, yo desde luego esta... esta gentuza, ¿por qué no puedo decirlo? no me da miedo. A mí me daba miedo ETA".

Lea también: Tenso choque de Iglesias con María Rey por el polémico vídeo de campaña de Podemos: "Hay muchos periodistas reprimidos"

Así las cosas, la periodista ha usado el mismo calificativo que el que ha utilizado esta mañana por Eduardo Inda en El programa de... para referirse a Podemos. Horas más tarde, Pablo Iglesias anunciaba "acciones legales" contra el tertuliano de Telecinco, además de criticar el "silencio" de Ana Rosa.