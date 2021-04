El cruel golpe bajo de Alba Carrillo a Raquel Mosquera tras su ataque a Rocío Carrasco: "No iría a su peluquería así me mataran"

Alba Carrillo ha regresado este lunes al plató de Ya es mediodía después de haberse recuperado al cien por cien del coronavirus. Tras explicar lo síntomas que atravesó, y la preocupación que llegó a tener en algunos momentos de la enfermedad, la tertuliana entró en materia para comentar los asuntos del programa presentado por Sonsoles Ónega.

Y, como era de esperar, todos deseaban escuchar la opinión de la modelo sobre la serie documental que está protagonizando su amiga Rocío Carrasco en Telecinco. Entre otras cosas, Alba Carrillo ha comentado la reacción que ha tenido Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, tras escuchar lo que Rociíto dijo sobre su padre y ella en el último capítulo de la serie.

"No voy a consentir, que nada ni nadie, manche su imagen pública, ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos", escribió la peluquera en una publicación lanzada en su cuenta personal de Instagram en la que se posicionaba de parte de Rocío Flores en la guerra que se ha desatado en la familia de Rocío Jurado.

El cruel ataque de Alba Carrillo a Raquel Mosquera

Tras escuchar sus palabras contra Rocío Carrasco, Alba ha slido en defensa de su amiga con un cruel ataque a Mosquera. "Es el paradigma del buen gusto. No iría a su peluquería así me mataran, aunque tuviera cinco kilómetros de raíz. Esta mujer con ese estilismo se llama peluquera...", empezó despreciando.

"Ha querido tachar a Rocío Carrasco de materialista. En la vida la he visto con una cosa de marca, nunca la he visto con un bolso bueno, una joya. Me consta que María Teresa Campos, que la quiere como a una hija, le ha regalado Jimmy Choo y esas cosas y no se los pone. Es una tía de lo más normal", empezó reivindicando la colaboradora, que también ha dado la cara por Fidel Albiach. "Fidel ha sido el timón de Rocío. Sin él yo creo que no estaría ni aquí", ha dicho, desmintiendo cualquier tipo de acusación contra el actual marido de Carrasco.