"Nos dijeron que era peligroso": Mavi Doñate, la corresponsal de TVE, sufre las consecuencias de la vacuna china

Este fin de semana China ha admitido que las vacunas que han desarrollado no tienen una alta efectividad. Por eso, el director del Centro de Control de Enfermedades del país asiático, Gao Fun, ha hablado sobre la posibilidad de mezclar otros preparados para aumentar la eficacia.

Esto afecta a muchos ciudadanos que ya se han puesto la primera dosis, entre ellos, la corresponsal de la cadena pública en China, Mavi Doñate. La periodista ha expresado su incertidumbre a través de un mensaje en Twitter tras vacunarse de Sinopharm, cuya eficacia sería del 50,4% según investigaciones brasileñas.

Mavi Doñate, sobre la vacuna china: "La investigación está abierta pero yo me fío"

"Atención a esto", dice. "China reconoce que sus vacunas son de baja eficacia y estudia la posibilidad de mezclar la dosis. Yo me puse la primera dosis de Sinopharm el 23 de marzo y entonces nos dijeron que era peligroso inocularse otra vacuna si no habían pasado al menos seis meses. No entiendo".

"La investigación está abierta pero yo me fío. En mi caso, aquí no me puedo inocular otras, pero prefiero esto que nada. Podría ser que evite menos el contagio, pero siempre tendremos algo de anticuerpos para que sea menos probable desarrollar la enfermedad de forma grave", escribió después para responder al politólogo Euprepio Padula.

Se entiende que Mavi Doñate se conforma solo con generar anticuerpos para que en el caso de contagiarse de coronavirus, no desarrollar sus síntomas de forma agresiva.