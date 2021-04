Tenso choque de Iglesias con María Rey por el polémico vídeo de campaña de Podemos: "Hay muchos periodistas reprimidos"

Pablo Iglesias, como el resto de candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, continúa con su periplo de entrevistas por los diferentes medios de comunicación y, este lunes, ha visitado el plató de 120 Minutos en Telemadrid para someterse a las preguntas de María Rey.

La periodista ha querido arrancar su cuestionario preguntándole al invitado por el polémico vídeo de campaña que ha lanzado hoy Podemos y en el que "vinculan el periodismo con el voto de los ciudadanos". "¿Tiene más importancia lo que dicen los periodistas que lo que piensan los ciudadanos?", planteó la presentadora.

"Vincula a los poderes mediáticos, María. Creo que esto había que decirlo ya. Hay muchos periodistas reprimidos en este país. Periodistas a los que han echado de las tertulias por decir ciertas cosas", ha empezado respondiendo Iglesias, recordando el despido de Ignacio Escolar de la SER "por hablar de la relación de Cebrián con los 'Papeles de Panamá" o el de Antonio Maestre de El Programa de Ana Rosa "por informar sobre Ayuso". "Hoy mismo, nosotros anunciamos acciones legales contra Eduardo Inda porque en el programa de Ana Rosa nos ha acusado falsamente de delitos gravísimos", ha añadido, destacando que "hay algunos que se ofenden porque contamos verdades".

"Hay mucha gente que empieza a darse cuenta, no solo de la falta de neutralidad, que no la ha habido nunca, sino que determinados poderes mediáticos están persiguiendo la acción de periodistas críticos. Parece que solo pueden hablar los que hablan a favor de la derecha y ultraderecha", ha continuado defendiendo, reconociendo que conoce "a muchos periodistas que van a tertulias de Atresmedia o Telecinco que me dicen: 'Yo sé lo que estás diciendo y lo que estás diciendo es verdad, pero es que si lo digo, me dejan de llamar a las tertulias y yo necesito ese dinero para llegar a fin de mes".

Lea también: Pablo Iglesias anuncia acciones legales contra Inda y critica el silencio de Ana Rosa Quintana

María Rey señaló entonces que algunos periodistas irán a algunas tertulias y otros a otras, ya que "la línea editorial de un medio es un derecho del empresario". "Líneas editoriales, claro. Pero se puede hablar de la poca pluralidad informativa que hay. En España existe un duopolio que a ustedes, a Telemadrid, les ha hecho mucho daño. Están Atresmedia por un lado y Mediaset por otro con líneas absolutamente conservadoras, que ni de lejos se parece a veces a lo que los ciudadanos votan después", ha explicado el líder de Podemos.

El rifirrafe de Iglesias con María Rey: "Si quiere cerrar usted el tema, ciérrelo"

Pablo Iglesias aseguró entonces que entendía el silencio de muchos periodistas ante este asunto: "Pero yo no me voy a callar", ha advertido. "Usted no se tiene que callar, y tiene libertad de expresión. A mí lo que me apena es que los periodistas seamos el objeto del debate cuando creo que los ciudadanos están más en otros problemas más inmediatos que lo que yo diga o lo que diga Ana Rosa", le ha reprochado María Rey.

"Puede ser, pero creo que hay gente que tiene la sensación de que los que más poder político tienen son los que muchas veces tienen a cinco millones de personas escuchando lo que dicen", replicó el líder de Podemos antes de protagonizar un tenso choque con la periodista de Telemadrid. "Pero la gente es libre de escuchar a quien quiera y puede cambiar de cadena...", le ha recordado la presentadora.

Iglesias quiso entonces criticar cómo algunos poderes convirtieron a Villarejo en un "fenómeno mediático", pero fue cortado por la periodista. "Termino ya con esto...", le pidió. "Sí, sí, es que no quiero centrar esto solo en el periodismo, porque, lógicamente, habrá gente que pensará que esto no va con ellos", se justificó Rey. "Efectivamente, pero como me habéis preguntado por esto nada más empezar, yo lo quería explicar", se ha quejado el político.

Lea también: Ana Rosa llama cobarde a Podemos por señalar a periodistas: "Una persecución que no se veía desde el franquismo"

"Sí, tiene razón, la pregunta se la he hecho yo y la respuesta también", reconoció la periodista, dejando a Iglesias que terminara con su discurso, que ha rebatido una última vez. "Yo he pertenecido durante 25 años en un grupo de esos [Atresmedia] y le puedo decir que he trabajado 25 años muy feliz y con mucha libertad...", ha intentado zanjar la presentadora, interrumpiendo al líder de Podemos. "Le rogaría que nos deje avanzar en otros temas", le pidió la periodista, mientras Iglesias se molestaba. "Si quieres cerrar tú el tema, ningún problema, solo quería hacer un comentario", lamentó el líder de la formación morada, al que María Rey dejó concluir.

"Una vez le preguntaban a Noam Chomsky en una entrevista y el que lo entrevistaba decía que había sido muy libre allí donde había estado. Y Noam Chomsky le dice: 'Claro, es que si usted hubiera pensado de otra manera, no lo hubieran contratado para estar donde usted estaba", relató Iglesias en un zasca a su entrevistadora. "Yo he pensado de muchas maneras, pero eso es otro debate que tendremos otro día si usted quiere", remató María Rey antes de preguntarle por otro asunto.