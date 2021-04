El testimonio de Cintora para criticar la vacunación de Ayuso que se desinfló por momentos: "Soy de la privada"

Jesús Cintora entrevistó la semana pasada a una invitada de 85 años que al parecer tenía dificultades para trasladarse de Móstoles, donde vive, al Hospital Zendal para vacunarse contra el coronavirus, aunque supuestamente los mayores de 80 años lo hacen en los centros de atención primaria.

"Odisea hasta el hospital Isabel Zendal", rotulaba el programa, en lo que parecía un testimonio que iba a suponer una crítica a la estrategia en la vacunación de Ayuso. "Amparo dice, 'Yo quiero mi vacuna, pero no me puedo trasladar", anunció el presentador antes de hablar con ella.

"Me avisaron hace 15 días y yo pregunté por qué no me ponían la vacuna aquí. Como tenía que depender de mis hijas, les dije que no iba a ir a vacunarme", se quejó. "Hay que decirlo: desde Móstoles al Zendal no es ir a la vuelta de las esquina; hay unos cuantos kilómetros", apuntó el presentador.

"A mis vecinos les están vacunando aquí, pero yo no sabía que es porque son de la Seguridad Social. Y yo soy de la privada", dijo al presentador, que siguió con la conversación para saber qué iba a pasar ahora con Amparo.

Cintora: "¿Y ahora se ha quedado sin vacuna?"

"¿Y ahora se ha quedado sin vacuna?", le preguntó Cintora. "Casualmente me han llamado hoy para ir mañana a vacunarme al mismo sitio, a las 10.00", respondió ella. "¿Para usted esto qué supone? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuánto tiempo?", se interesó Cintora, intentando centrar el testimonio en la distancia que hay entre Móstoles y el Zendal.

"En primer lugar supone que tengo que madrugar porque yo soy mayor y no madrugo. Luego, tengo que depender que una de mis hijas me lleve, molestarles en que me tengan que llevar", explicó la invitada. "Y tiene que ir de Móstoles a Madrid. Usted no entiende cómo no la vacunan en Móstoles, ¿no?", insistió Cintora sobre el mismo asunto de la distancia. "Sí, porque aquí han hecho un hospital privado hace diez años que está muy bien y no entiendo cómo no nos pueden vacunar ahí", zanjó la invitada.

