El corte de Jordi González a Avilés para que no nombre a Rocío Carrasco delante de Rocío Flores: "Si no puedo..."

Mediaset está haciendo puras acrobacias para mantener a Rocío Flores como tertuliana de algunos espacios de la cadena, como Supervivientes 2021 o El Programa de Ana Rosa, sin obligarla a pasar momentos incómodos por el lanzamiento de Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Este domingo, la joven ha aparecido como defensora de Olga Moreno, mujer de Antonio David, en el debate del reality de Telecinco. En un momento dado, se vivió un momento de tensión después de que José Antonio Avilés metiera la pata y casi pronunciara 'las palabras prohibidas'. Enseguida, Jordi González salió al paso para cortar al joven colaborador.

El que fuera robinson en 2020 ha reaparecido en el plató de Supervivientes 2021, donde casi nombra delante de Rocío Flores la serie documental de su madre que ha puesto patas arriba todo lo que se sabía sobre su relación con Antonio David Flores.

El corte de Jordi González a Avilés para que no hable de Rocío Carrasco

Todo sucedió después de que Avilés comentase la actitud con la que Antonio Canales ha empezado a tratar a Olga. "El objetivo de este señor va a ser provocar a Olga", ha insistido el polémico tertuliano. Enseguida, Rocío Flores y Gloria Camila saltaron para defender a la concursante, asegurando que Moreno no va a entrar en provocaciones de los demás.

Avilés siguió en sus trece e hizo alusión a la relación que existe entre Antonio Canales y Fidel Albiac, algo que hace poco descubrió la propia Rocío Carrasco a través de su entrevista en exclusiva para Mediaset. "Has tirado una pulla, me da coraje que vaya de sincero y de claro y ahora no lo está siendo", criticó Flores. "Voy a ser más claro, después de ver el documental...", empezó diciendo el joven, al que enseguida cortó Jordi González, pidiéndole que no siguiera con ese discurso.

"Si no puedo, no puedo... Cumplo órdenes", asumió entonces Avilés. "¿Quién dice que no puedas? Pero en la medida de lo posible, podríamos hablar solo de Supervivientes", le respondió el catalán. "Aquí en Telecinco se ha contado que este señor es amigo de una parte de la que Olga no tiene ninguna vinculación", ha vuelto a decir José Antonio. "Yo no tengo constancia de que Olga conozca a Antonio Canales, pero sí conozco a Olga y lo que estoy segura es de que Olga tiene mucha más educación que mucha gente", zanjó finalmente Flores.

