Miguel Bosé protagonizó una entrevista bomba con Jordi Évole en La Sexta. A los pocos minutos de conversación, el cantante confesó cómo es ahora su vida después de que durante 20 años estuviera consumiendo droga. "Lo he dejado todo, todo hace siete años", dijo.

"He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis... lo dejé todo al mismo tiempo el mismo día: subiendo unas escaleras a un escenario. Mi road manager me dijo: 'Está todo listo...'. Y dije: 'Se acabó".

Estas declaraciones de Miguel Bosé, además de todas las que tienen que ver con su negacionismo de la pandemia, han sido analizadas en Espejo Público. Paco Marhuenda no ha tenido reparos en definir al artista como un "deshecho humano".

Marhuenda dice que Miguel Bosé es un "deshecho humano"

"Esa palabra es muy dura, ¿eh?", ha cortado Susanna Griso de inmediato a su colaborador, que ha procedido a argumentar su opinión. "Es una forma de expresarlo. A mi me da pena y a mi no me cae mal personalmente", ha dicho.

"Se ha convertido en un ser humano interiormente destrozado, con una vida terrible", ha proseguido para matizar sus palabras. "Un deshecho puede recuperarse. La voz que le vi y el comportamiento que tiene, ese egocentrismo, me da pena y no lo digo con superioridad. Habría que ver cómo está psicológicamente".