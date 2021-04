Una soltera de 'First Dates' indigna a los extremeños al situar Toledo y Jaén en el mapa

Noelia, una soltera de First Dates, ha sido la protagonista de uno de los vídeos virales de este fin de semana. El motivo fue la descomunal metedura de pata que tuvo con su cita en el programa de Carlos Sobera cuando José, su cita, explicó los sitios a los que visitar en Extremadura.

Lo ocurrido en el programa emitido el 17 de marzo ha provocado el estupor de los extremeños en redes sociales. La conversación surgió para romper el hielo e intentar encontrar puntos en común.

"Me has dicho que tienes familia en Extremadura, pero la zona que tú has visitado, quizás no...", dijo él a lo que ella interrumpió. "Hombre, Toledo es precioso". "Pero, ¿cómo que Toledo? Toledo no es de Extremadura", corrigió José extrañadísimo.

La 'patada' a la Geografía de una soltera de 'First Dates'

Sin embargo, Noelia siguió empeñada en decir que Toledo era un municipio extremeño. "Sí, ¿no? Extremadura, luego Andalucía, y luego ya estaría la Comunidad Valenciana, justo arriba", dijo a las cámaras de Cuatro.

Segundos después, la chica se disculpó ante José alegando que "la geografía la llevo muy mal". "Si es que parezco tonta, si voy al cole todos los días, estoy fatal, estoy nerviosa", aseguró.

La surrealista clase de Geografía continuó en los totales posteriores a la cita: "Jaén está en Extremadura, y Extremadura está cerca de Andalucía y Andalucía está justo debajo de Madrid".

oye qué broma es esta pic.twitter.com/2arsx6nQjO — Republic of Extremadura ???????? (@Extremadura__) April 10, 2021