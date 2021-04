Miguel Bosé se enfada con Évole y da un golpe en la mesa: "¡Soy negacionista con la cabeza alta!"

La Sexta emitió este domingo la primera parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. El cantante se sinceró con el presentador sobre su adicción a las drogas durante veinte años. "Consumía casi dos gramos al día, más fumar maría y éxtasis", dijo.

El programa mostró un adelanto de la conversación que Évole y Bosé tienen sobre el coronavirus, algo que se emitirá el próximo domingo. El periodista le pregunta cuántas veces usa gel hidroalcohólico al día o cuántas PCR se ha hecho en este tiempo. "Ninguna", sentencia. También dijo que "abraza" y "besa" cuando se reencuentra con sus familiares.

Lea también: Los secretos de la polémica entrevista de Évole a Miguel Bosé: el increíble lugar en el que se grabó y su encontronazo por las mascarillas

Miguel Bosé: "Van a caer todos, uno detrás de otro: políticos, médicos y farmacéuticos"

"Si yo en mi vida hubiese hecho caso del qué dirán no hubiese hecho nunca nada y la verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan para que no se sepa", defiende Bosé. "Van a caer todos, uno detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos... Estoy muy informado eres tu cuñado, que no sabe con quién trabaja, que es con Bill Gates".

Lea también: La respuesta de Fernando Simón cuando Évole le pregunta si es de izquierdas o de derechas: "Me van a meter caña con esto"



"¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad?", le espeta Évole. "No es posesión de la verdad. Es la verdad. Soy negacionista, que es una postura que llevo con la cabeza bien alta", continúa el cantante, que insiste en que no se vacunará.

El golpe en la mesa de Miguel Bosé ante Évole

Évole le recuerda que es un tema "muy sensible" que "provoca muertes". En ese momento, Bosé estalla y da un golpe en la mesa. "¿Pero qué provoca muertes? Dime por qué tengo que respetarle más".

Hasta aquí #LoDeMiguel. El próximo domingo, la persona a la que más detesta Miguel: Bosé. pic.twitter.com/By0tLjgW5x — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021

</p>