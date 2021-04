Javier Dávila sufre un percance que complica su paso por 'Pasapalabra': ¿qué le ha pasado?

Se las prometía muy felices Pablo Díaz tras la eliminación de Luis de Lama de Pasapalabra. Sin embargo, tras varios meses en los que solo Marta Terrasa logró sobrevivir, el tinerfeño se ha encontrado con un hueso duro de roer en el concurso vespertino de Antena 3: Javier Dávila.

El participante salmantino llegó pisando fuerte al programa presentado por Roberto Leal y en su primer enfrentamiento con el violinista, logró ganarle la partida, quedándose a una sola palabra de alzarse con el ansiado bote que pone en juego el programa.

Desde entonces, Javier ha ganado varias veces a Pablo, y le ha logrado empatar en otras tantas, hasta acumular ya en su marcador 5.400 euros en 17 programas. De este modo, Dávila ha conseguido superar en menos tiempo la cifra conseguida por Marta Terrasa. La valenciana fue expulsada después de 30 programas con tan solo 4.800 euros en su haber, una cifra muy baja al haber perdido la mayoría de enfrentamientos con el canario.

El incidente que dificulta el paso de Javier Dávila por Pasapalabra

Javier Dávila continúa con su buen hacer en el programa de Antena 3. Sin embargo, en la última semana, Pablo le ha terminado cogiendo la medida a su oponente, al que ha ganado en la mayoría de sus enfrentamientos. Este jueves, el salmantino empezó la tarde desde la Silla Azul, donde logró ganar al nuevo concursante y asegurarse un nuevo duelo contra el tinerfeño.

Sin embargo, enseguida muchos se dieron cuenta de un cambio de 'look' en Javier, que desveló enseguida que todo se trataba de un percance que sufrió antes de la grabación del programa. "Javier, creemos, lo hago como llamamiento al taxista que le llevó ayer al hotel, ha perdido sus gafas", desveló Roberto Leal, que lanzó un mensaje a cámara para intentar recuperarlas.

"Lo digo porque no tiene gafas y, no porque no vea, porque va a ver, pero la persona que se las encuentre puede venir a 'Pasapalabra' y hacer 22 o 23 en 'El Rosco' con esas gafas", bromeó el presentador, sacando humor del incidente que ha puesto al concursante las cosas un poco más difíciles. "Porque esas gafas tienen superpoderes, Javier. Hay que contarlo", añadió entre risas.

"Si, si. Parece claro. Parece claro lo que no tienes", respondió el concursante, continuando el vacile del andaluz. "¿Ves bien?", se preocupó entonces el andaluz. "Sí, sí. Veo bien", confirmó Dávila, asegurando que aunque no veía todo lo bien que quisiera, esto no iba a ser impedimento para jugar con normalidad en el concurso. "Pues ya está. Sin gafas pero con todo lo demás", le animó Leal. "A por ello", contestó el concursante.