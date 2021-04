El vídeo de '¡Ahora caigo!' que arrasa casi un mes después: ¿lo has recibido en WhatsApp?

Joan es el protagonista de uno de los fallos más surrealistas de la historia de ¡Ahora caigo! Él fue uno de los oponentes de Merche, la concursante central que estuvo durante varios programas, en la entrega emitida por el concurso de Antena 3 el jueves, 25 de marzo. El vídeo del momento se ha hecho viral.

"Me llamo Joan, no Juan, que a veces la gente se confunde y se me hincha la vena y no me gusta", se presentó a lo que Arturo Valls le siguió la broma: "No, no, no. Confundir Juan con Joan... la gente... ¡Qué asco, de verdad!".

Lea también: Pablo Motos vive la incertidumbre que genera la vacuna de AstraZeneca: "Lo tengo en casa"

Después de contar también su asombrosa habilidad oculta, imitar el baile del vientre con su barriga, Joan empezó a jugar contra Merche. Sin embargo, una de las cuestiones, a priori, muy sencilla, le llevó por el camino de la amargura.

Estrepitoso fallo de un concursante de '¡Ahora caigo!': "Es que no he leído la Biblia"

"Es uno de los apóstoles de Jesús" era la pregunta. Joan empezó a decir cosas por si sonaba la flauta con las letras 'U', 'N', 'J', 'A'. "Juna', 'nuja', 'jun'... Me van a matar", dijo para seguir: "Anju', 'naju'... No he leído la Biblia, lo siento. Soy agnóstico".

El tiempo se fue consumiendo y las caras del público era todo un poema. Para más inri, la realización del concurso hizo zoom a la etiqueta de su nombre: Joan. "¡No te puedo creer!", gritó Arturo a lo que él espetó: "¿Era fácil? Es que no he leído la Biblia".

Lea también: Pablo Díaz vuelve a hacer historia: el récord mundial que alcanzará en 'Pasapalabra'

"¿Cómo? ¡Pero si lo llevas escrito!", dijo el presentador para que Joan se diera cuenta: "He dicho que odiaba el nombre Juan, quiero decir, me ha puteado. Me ha devuelto la vida esto". "Nunca mejor dicho, ¡válgame el Señor!", remató Valls al unísono con todo el público.