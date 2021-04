La extraña desaparición de Alba Carrillo de 'Ya es mediodía' tras criticar a Ana Rosa: sale a la luz el motivo de su ausencia

Los espectadores de Telecinco se han dado cuenta de que, en las últimas semanas, Alba Carrillo no ha aparecido por el plató de Ya es mediodía, donde desde hace unos años trabaja como colaboradora en su parte 'fresh' (la dedicada a hablar de asuntos del mundo del corazón).

Enseguida, muchos han recordado que la extraña desaparición de la tertuliana de Mediaet coincide en el tiempo con sus críticas a Ana Rosa Quintana. Hace unas semanas, la modelo criticó a la presentadora (su jefa, ya que produce el programa en el que trabaja) por la forma en la que estaba abordando el caso de presuntos malos tratos desvelados por Rocío Carrasco en su docuserie.

Ana Rosa cuestionó que Rociíto se sentase en televisión para hacer unos testimonios tan fuertes sobre Antonio David Flores. Enseguida, Carrillo reaccionó en sus redes sociales a través de un contundente mensaje hacia la 'reina de las mañanas'. "¿Habéis calculado que AR [Ana Rosa] tiene en su mesa a un 'señor' que dejó de hablar a su hijo años pero nunca le has juzgado de mal padre? A las mujeres se nos exigen unas obligaciones respecto a la maternidad que a los hombres no. Y hay gente que ayuda a que esta idea machista se fomente", dijo con dureza la joven.

El verdadero motivo por el que Alba Carrillo ha abandonado Telecinco

Muchos creyeron que estas palabras le costarían a Carrillo su puesto de trabajo. Sin embargo, ella misma ha sido la encargada de desmentirlo con un mensaje de tranquilidad para sus seguidores. Alba ha explicado a través de Instagram que su ausencia delante de las cámaras se debe a que se contagió de coronavirus. "Quería esperar a estar bien al 100%, a dar negativo, para deciros que he pasado el covid. He tenido covid estas semanas y por eso he estado fuera de las redes y de la tele", informó Carrillo.

La exconcursante de GH VIP y Supervivientes ha aprovechado la ocasión para seguir concienciando a la població sobre los daños de la pandemia. "Lo he pasado un poco mal porque yo tengo asma, estoy con aerosoles, me canso y he pasado por todas las fases que hay de covid. El tema de la respiración lo he pasado muy mal. He perdido el olfato y sabor, estoy muy cansada y cuesta volver a estar como siempre", destacó. "Muchísimo cuidado, poneos la mascarilla porque pocas bromas con el covid. Distancia de seguridad y seguir las normas porque da igual que seas joven, mayor o que tengas patologías previas: se pasa mal y yo lo he pasado mal", acabó alertando, deseando una vacunación masiva para todos los ciudadanos.