'First Dates' celebra su quinto aniversario con Ibai Llanos: la persona con la que el 'streamer' quiere una cita en Cuatro

Cinco años de citas, romanticismo y amor. A partir del próximo lunes 12 de abril (21:45 horas), First Dates celebrará su quinto aniversario con una semana de contenidos especiales en la que tendrán lugar reencuentros de amores del pasado, emotivas citas, una apasionada petición de mano, mensajes de personajes muy queridos por la audiencia del programa, y la participación del conocido streamer Ibai Llanos, fan reconocido del formato, entre otras sorpresas.

El programa estrenará también una nueva cabecera protagonizada por Carlos Sobera y el staff del restaurante, integrado por Lidia Torrent, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata. "El balance de estos cinco años no puede ser mejor. Todo aquel que viene con el sueño de enamorarse tiene derecho a cumplirlo y en First Dates hacemos lo posible y lo imposible para que los sueños se hagan realidad. Tengo la fortuna de trabajar con un equipo increíble que comparte la misma bandera: la del amor, la ilusión y la generosidad", comenta Carlos Sobera.

Desde que First Dates abrió sus puertas en Cuatro el pasado 17 de abril de 2016, más de 12.000 solteros han buscado pareja en el programa en más de 6.000 citas y, en un 60% de ellas, sus protagonistas han manifestado su deseo de seguir conociéndose. 28 propuestas de matrimonio, siete bodas y ocho bebés forman parte del balance de estos cinco años del programa.

First Dates, producido por Cuatro en colaboración con Warner Bros. ITVP España, se ha convertido desde su estreno en una ventana que ha dado visibilidad al amor en todas sus formas de expresión con un mensaje de tolerancia, respeto y normalización en torno al concepto universal de la búsqueda del amor, con independencia del género, la raza, la orientación sexual, la edad, las capacidades, la ideología y las creencias de las personas que manifiestan su deseo de enamorarse.

Ibai Llanos inaugura el lunes la celebración

La celebración del quinto aniversario de First Dates arrancará el próximo lunes con la visita de uno de los streamers más famosos e influyentes de nuestro país, Ibai Llanos, que reconoce ser un seguidor de First Dates gracias a su abuelo, gran fan del programa. Ibai acudirá a First Dates para vivir una experiencia digna del restaurante más romántico de la televisión.

Además, el programa tendrá mesa reservada para Aarón, un soltero que acudió por primera vez a First Dates siendo mujer y con el nombre de Ana Isabel y que cinco años después volverá a buscar el amor como hombre trans. Su cita será Casandra, una mujer trans, profesora de artes marciales y vigilante de seguridad. El restaurante también recibirá a Adrián, profesor de tenis en Madrid, que regresará a First Dates por aclamación popular en las redes sociales del programa después de una cita que no salió como él esperaba.

En esta edición, el programa también dará una sorpresa a Natalia, que se puso en contacto con el equipo con la esperanza de reencontrarse con Hugo, un chico que conoció en su juventud y que fue su amor platónico. First Dates ha conseguido localizarle y Natalia tendrá una cita con él. ¿Volverá a prender la chispa del amor entre ellos?

La felicitación de Isabel Coixet, una romántica pedida de mano y un bebé en camino

A lo largo de la semana, Carlos Sobera y su equipo de Cupidos realizarán un balance de estos cinco años de amor y serán testigos de emotivas historias, entre ellas una romántica pedida de mano, la segunda oportunidad de una joven a la que le dieron plantón en el programa especial de San Valentín, una esperanzadora videocita y el teléfono rojo de un hombre cuya apariencia ha cambiado sustancialmente desde la última vez que visitó el restaurante y asegura que ahora se encuentra más feliz.

La primera cita presencial entre dos jóvenes que se han conocido mediante una aplicación móvil y quieren comprobar si existe la misma química entre ellos cuando se vean en persona; y un nuevo encuentro entre una pareja que se conoció en First Dates y no han podido volver a verse hasta ahora serán otras de las historias que se sucederán a lo largo de la semana.

Además, el programa recibirá emotivos mensajes de felicitación, como el de Mª José e Isidro, una pareja que se conoció en First Dates y que ahora están esperando a su primera hija; el de Platania Aeternum, uno de los personajes más queridos por la audiencia del programa; y el de la directora de cine Isabel Coixet, reconocida fan del formato.

En esta semana de celebración, también habrá una sorpresa para Carlos Sobera y sus compañeros del restaurante, ya que se reencontrarán con una antigua componente del equipo de Cupidos, Ana Moya, que disfruta de una exitosa carrera como modelo en Italia.