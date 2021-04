Isabel Díaz Ayuso sufre un angustioso momento en plena entrevista con Susanna Griso: "Tranquila"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada este viernes por Susanna Griso en Espejo Público. Más allá de sus declaraciones, la política del PP ha protagonizado un momento de apuro en plena charla con la presentadora de Antena 3.

Ayuso ha empezado a toser cuando estaba hablando de que la causa del empeoramiento de la pandemia en Madrid es el "no control del aeropuerto de Barajas" y no los interiores de los bares y restaurantes, como ha incidido Griso.

Lea también: Piqueras 'aprieta' a Ayuso en un tenso rifirrafe por su gestión del coronavirus: "Permítame que insista"

La presidenta de la Comunidad de Madrid intentó responder hablando de las alta incidencia de Valencia pese a tener la hostelería cerrada, pero a mitad de su argumentación, volvió a toser de nuevo. De hecho, Ayuso se llevó la mano derecha al pecho y pidió "perdón".

Ayuso sufre un ataque de tos ante Griso: "¿Es usted alérgica a las gramíneas?"

"No, tranquila. ¿Quiere beber un poquito de agua?", sugirió la presentadora catalana a lo que la dirigente le restó importancia explicando que todo era por culpa de la alergia. Segundos después, la tos volvió y Ayuso se vio obligada a beber agua.

Lea también: "La culpa es de Vox, que va provocando": el rótulo de Ferreras en La Sexta que ha indignado a Podemos

"¿Es usted alérgica a las gramíneas o...?", preguntó Griso ante la indisposición de la política, que contestó: "Sí, a todo". "Espero que no haya aquí algún elemento que le haya generado... no sé, igual la mesa de contertulios que tengo", bromeó Susanna a lo que Ayuso espetó: "Déjame ver... No, no. Aquí no hay ninguno".