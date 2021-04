Las lágrimas de Rocío Flores en su debut como "colaboradora" de Ana Rosa: ¿habló de Rocío Carrasco?

"Tienes una cara de susto...". Estas son las palabras que soltó Ana Rosa Quintana a Rocío Flores nada más verla sentada en el sofá de su programa. Y es que la presentadora de Telecinco ha fichado a la hija de Antonio David Flores "como colaboradora" en plena tormenta por el lanzamiento del documental de Rocío Carrasco en Mediaset y poco después del despido de su padre de todos los espacios de la cadena.

Rocío Flores reconoció estar muy nerviosa ante su debut, ya que hasta ahora solo ha aparecido en televisión como concursante de Supervivientes 2020 y como defensora de su padre durante su paso por Gran Hermano VIP 7. Además, la joven es consciente de que todas las miradas están puestas en ella por el duro testimonio que su madre ha realizado sobre los presuntos malos tratos que ha recibido de manos de su padre a lo largo de los últimos veinte años.

Lea también: "Él no es así": Olga Moreno defiende entre lágrimas a Antonio David Flores de las acusaciones de Rocío Carrasco

Lejos de reconocer el interés que despierta tener en su programa a uno de los personajes más buscados del momento, Quintana aseguró a los espectadores que Rocío Flores fichaba por el magacín de Mediaset como exconcursante del reality de aventura de la cadena. Así, poco a poco, fue preguntándole por su experiencia en el programa, ignorando de entrada que la actual mujer de su padre es una de las participantes de la edición.

Rocío Flores se emociona al ver lo que opina Olga Moreno de ella y Antonio David

Poco a poco, Joaquín Prat y Ana Rosa fueron entrando en materia, intentando que Rocío realizara unas primeras declaraciones sobre el conflicto que se ha desatado en su familia. El programa recordó las imágenes de la sentida dedicatoria que Olga Moreno lanzó a Antonio David antes de saltar desde el helicóptero. "Si volviera a nacer, te juro que me volvería a casar con él", aseguró entre lágrimas.

Lea también: Bronca a gritos entre Carlota Corredera y Kiko Matamoros por Rocío Carrasco: "¡Igualas a la víctima con su agresor!"

Al devolver la conexión con plató, la realización dio un plano de Rocío Flores con los ojos envueltos en lágrimas. La joven apenas podía hablar, queriendo en todo momento medir sus palabras. Quintana quiso echarle un capote y le preguntó si, al entrar en Supervivientes, es muy difícil olvidarse de lo que se tiene en España. "Todo depende de lo que dejes fuera. Hay gente que va con más carga que otra. Yo, bajo mi experiencia, tenía claro que tenía que dejar mi vida fuera y disfrutar de la experiencia", aseguró la ahora tertuliana.

El importante consejo que Rocío Flores dio a Olga Moreno antes de 'Supervivientes'

Rocío Flores admitió además que este fue el consejo que le dio a su madrastra: "Yo esto es lo que le he recomendado a ella, espero que lo haga. Sí, es lo único que le he dicho y no tengo ningún problema en decirlo. Le dije: Olvídate de lo de fuera, céntrate en disfrutar la experiencia, que te va a venir superbien", aseguró la joven antes de ver las imágenes en las que Olga desmentía las acusaciones que Rocío Carrasco ha lanzado contra su padre.

"Ella lo ha dejado bastante claro en el vídeo. Ella lleva 21 años con nosotros...", dijo con la voz quebrada, evitando romper a llorar. "Es normal que al principio se acuerde más de nosotros. No se va a olvidar de nosotros, porque cuando se fue, se fue bastante baja de ánimos. Y la he visto ya mucho más animada y eso es lo que quiero, que se cargue de fuerza", explicó emocionada antes de confesar que también le aconsejó que intentara no hablar mucho sobre la polémica en la que se ha visto envuelto su marido.

Rocío Flores se niega a hablar del documental de su madre

Durante la tertulia, se vivió un momento de tensión después de que Beatriz Cortázar la animara a hablar sobre las declaraciones de Olga en las que aseguraba que en su casa nunca, ni ella ni su hermano, habían escuchado una mala palabra "de la otra parte" [Rocío Carrasco]. "Esto es muy significativo, ¿no?", intentó sonsacarle mientras Flores permaneció en un largo silencio. Quintana volvió a salir al rescate, lanzando una petición a todos: "A mí me gustaría, es un deseo mío, que tratemos a Olga individualmente como una concursante más. Todo el mundo tiene su historia y ella irá contando lo que le apetezca", aseguró la presentadora, obviando los motivos por los que Moreno fue seleccionada como concursante.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando Ana Rosa despidió a Rocío Flores justo en el momento en el que iban a hablar sobre la polémica con su madre. "Rocío ha venido a hablar de Supervivientes, es su estreno como colaboradora y opinadora de Supervivientes, como experta en el reality porque lo ha vivido. Ha venido a esto. Como vamos a tener que hablar de otro asunto del que ella no quiere hablar, y nosotros lo respetamos, gracias por estar aquí", le dijo a la joven, que se puso en pie para abandonar el plató mientras Joaquín Prat daba paso a unas imágenes sobre Rocío Carrasco.