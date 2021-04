"Aunque sonrías, esta es la verdad": el tenso encontronazo entre Mónica López y Pablo Iglesias por sus críticas a TVE

Pablo Iglesias ha visitado este viernes el plató de La Hora de La 1. El líder de Podemos fue entrevistado por Mónica López como candidato de la formación morada a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y ambos protagonizaron un tenso rifirrafe al hablar de la situación actual de Televisión Española.

Todo se desencadenó después de que la presentadora preguntara al político por los altercados desencadenados en Vallecas, durante un acto de campaña de Vox, después de que Abascal se saltara el cordón policial para encararse con un grupo de manifestantes. Iglesias condenó lo sucedido, recordó que la propia policía ha informado de que la carga contra los vecinos se produce por culpa del líder de la formación de extrema derecha y aprovechó la ocasión para lanzar una pulla a los medios de comunicación.

"Me vas a permitir, Mónica, que sea muy crítico con una dinámica de blanqueamiento que se está dando por la ultraderecha por parte de muchos medios de comunicación y, por desgracia, a mi juicio, también en la televisión pública. El fascismo no es una opción respetable, el machismo no es una opción respetable...", empezó defendiendo el político mientras interrumpía su discurso al ver a la presentadora sonriendo.

"Aunque sonrías, Mónica, el racismo no es una opción respetable", le reprochó Pablo Iglesias mientras López, nerviosa, trataba de excusarse. "Ahora le digo por qué sonrío", señaló. "Y creo que el blanqueamiento de aquellos que reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura o el blanqueamiento de los que hacen abiertamente apología del terrorismo, porque Vox hace apología del terrorismo de los GAL abiertamente en sede parlamentaria, es muy peligroso para nuestra democracia", ha enumerado el invitado.

"Yo sé que a mí me van a reventar por decir esto en televisión, pero creo, aunque sonrías, que es la verdad", concluyó para dejar a la periodista que se explicase. "Déjeme decirle por qué sonrío. ¿Sabe por qué sonrío? Porque ayer estuvo Toni Cantó en esa silla también atizando Televisión Española, a la televisión pública. Y claro, sonrío porque pienso que si nos atizan todos, será que estamos haciendo algo bien. Sonreía por eso simplemente", le ha dicho la presentadora, a la que enseguida puso en apuros el político con una sola pregunta.

Iglesias pone en apuros a Mónica López por la situación interna de TVE

"¿También los sindicatos, Mónica? El sindicato de Comisiones Obreras ha denunciado cómo están trabajando los informativos y los programas de televisión española, los trabajadores de esta casa. Yo creo que los políticos debemos tener capacidad de autocrítica, pero si CCOO denuncia algunas cosas que se están haciendo aquí, que son impresentables... Yo creo que un poquito de autocrítica también hay que tener. Porque esta televisión la pagan todos los ciudadanos. No es de un señor de derechas, como las televisiones privadas, que puede decir 'aquí contamos lo que nos de la gana'", ha reprochado.

"Si los propios trabajadores de esta casa están diciendo que esto no está actuando como debería actuar un servicio público. La misma autocrítica que debemos tener todo, nos vendría mal", ha añadido Iglesias. "Por supuesto, la autocrítica hay que tenerla. Estamos al servicio de la población... Simplemente, le decía que me resulta curioso que todos los partidos políticos nos digan lo mismo. Si todos los partidos políticos se nos quejan...", insistió la comunicadora.

"¿Y por qué los trabajadores de esta casa se quejan?", volvió a la carga Iglesias. "Pregúntele a Comisiones Obreras. Son sindicatos...", ha afirmado López. "¿Están muy mal los sindicatos? ¿Está mal que la gente se organice en sindicatos?", preguntó sorprendido el político ante una Mónica López cada vez más nerviosa. "No, por supuesto. Pero, ¿Los sindicatos tienen la verdad absoluta siempre?", replicó ella.

"No, pero representan a los trabajadores porque si no hubiera sindicatos para representar a los trabajadores no podrían defender sus derechos. Solo faltaba que se cuestionara el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos", dicho sorprendido el líder de Podemos. "Por supuesto que no. Nadie lo está cuestionando. Le estoy diciendo que usted está hablando de un sindicato y le estoy diciendo que en esta casa hay muchos sindicatos. Simplemente eso", aclaró la periodista antes de pasar a la siguiente pregunta.