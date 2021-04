"Él no es así": Olga Moreno defiende entre lágrimas a Antonio David Flores de las acusaciones de Rocío Carrasco

Poco después de emitir su salto desde el helicóptero, con emotiva dedicatoria a Antonio David Flores, Supervivientes 2021 emitió unas imágenes en las que Olga Moreno rompía su silencio sobre las acusaciones que Rocío Carrasco está haciendo de su marido a través del documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Telecinco ha optado por dar voz desde el primer día al testimonio de la pareja del extertuliano, al que despidió hace unas semanas tras la emisión de la primera entrega de la polémica docuserie. Sin embargo, Mediaset jugó con los tiempos y cerró el fichaje de Moreno para el reality de aventuras antes de anunciar el lanzamiento de su entrevista bomba con Rocío Carrasco. De este modo, la cadena se aseguraba la presencia en el grupo de una de las protagonistas de toda esta historia.

En una conversación con Lara Sajen, Moreno se ha desahogado, opinando sobre lo que están diciendo en España sobre su familia y su marido. Todo empezó después de que la andaluza confesase que su deseo antes de embarcarse en este proyecto era que su familia siga unida "como lo hemos estado hasta el día de hoy".

Olga Moreno rebate la versión de Rocío Carrasco: "En casa no se ha escuchado una sola mala palabra"

Olga Moreno comenzó recordando cómo fueron sus primeros años de relación con su marido y cómo se tuvo que ir ganando poco a poco la confianza de sus hijos. Moreno aseguró que desde el primer momento, congenió muy bien con Rocío Flores. "Esa niña tiene un corazón que ya me gustaría a mí tenerlo", ha defendido, en contraposición de todo lo que se ha dicho sobre la joven a lo largo de las últimas semanas.

Olga también se ha pronunciado sobre David, el hermano menor de Rocío, con quien asegura tener una gran conexión: "Yo es que con el niño... El niño se vale por sí solo, él coge el autobús, coge el metro...", ha explicado antes de desvelar que es muy fan de su abuela, Rocío Jurado, que tiene en casa todos sus discos y que se sabe todas sus canciones de memoria.

Finalmente, la concursante ha querido dar la cara por Antonio David Flores, desmintiendo las acusaciones que Rocío Carrasco ha hecho contra su actual pareja. "En mi casa no habrán escuchado Rocío o David una mala palabra. No hables mal de la otra persona porque eso es mierda que se tragan ellos", prometió a Lara, haciendo alusión a las críticas que la hija de Rocío Jurado ha hecho sobre el exguardia civil por poner a sus hijos en su contra. "Llevo 21 años con mi marido. ¿Sabré yo cómo es mi marido? Es que él no es así", ha concluido entre lágrimas.