Pablo Motos vive la incertidumbre que genera la vacuna de AstraZeneca: "Lo tengo en casa"

La vacuna de AstraZeneca acapara toda la información desde hace días. Después de paralizarse por los casos de trombos detectados, España ha reanudado su aplicación para personas entre 60 y 69 años. La duda sigue estando en lo que ocurrirá con aquellos que están por debajo de esta edad y que ya han recibido la primera dosis y no saben si se les inyectará la segunda.

El desconcierto y las dudas se ha adueñado de todos y Pablo Motos relató un caso personal sobre cómo se vive esta situación de incertidumbre. Se refería a su mujer, después de que Tamara Falcó sacara el asunto sobre la mesa de El Hormiguero.

Lea también: María Galiana, en 'El hormiguero': "Igual me vacunan antes en 'Cuéntame' que en la vida real"

"Ya que lo nombras es que lo tengo en casa, el problema del miedo. Mi mujer tiene mucho miedo. Se está tranquilizando, porque lo lee todo, se informa de todo, pero te ponen la vacuna, te vas a tu casa, y de repente ves en los informativos los que estamos hablando y le ha pasado a mi mujer. Llego por la noche y de repente está acojonada", contó en la tertulia del programa de Antena 3 este jueves.

Pablo Motos: "Se está improvisando"

"Anoche cuando estábamos volviendo me dice que 'ahora dicen que me van a poner una dosis de otra vacuna'. Perdona, no hace falta ir a Salamanca para saber que aquí se está improvisando", dijo.

Pablo Motos y su experiencia con AstraZeneca pic.twitter.com/4lxcgkgtN1 — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) April 9, 2021

Entidades Pablo Motos