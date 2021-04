Carlota Corredera para los pies a Kiko Matamoros tras cuestionar a Rocío Carrasco: "Igualas a la víctima con su agresor"

Rocío Carrasco continúa con su escalofriante testimonio en Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental de Telecinco en la que la hija de Rocío Jurado está narrando los presuntos malos tratos que ha recibido de manos de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 20 años.

En la última entrega, Carrasco recordó el día en el que su hijo David llegó con un brazo roto tras varios días en los que su padre no lo había llevado al médico. Matamoros aseguró que no se creía que un padre como Antonio David fuera capaz de hacerle eso a un hijo suyo y aseguró que él mismo presenció un ejemplo de desatención médica por parte de Rociíto.

"Se me cae el alma a los pies", reaccionó enseguida desalentada la presentadora. Kiko asegura que por airear esa supuesta desatención, Carrasco lo demandó, pero que la causa estaba archivada. "¿A ti te parece que se puede igualar?", preguntó indignada la gallega, que mostró su desacuerdo con el colaborador por intentar poner a Rocío y Antonio David a la misma altura.

Carlota Corredera se enzarza con Matamoros por Rocío Carrasco

"Rocío demostró que le devolvieron a su hijo con un brazo roto, le confirman que Antonio David estaba de cena y a ti te consta una desatención como testigo, de este autobús me bajo", se quejaba la presentadora: "No me parece de recibo", dijo enzarzándose en una gran bronca ante las cámaras de Telecinco.

Carlota recriminó además a Kiko que haya dicho que Rocío y Antonio David Flores "son igual de responsables". "¡Estás igualando a una víctima con su agresor!", exclamó la gallega mientras él lo negaba, asegurando que para él las víctimas son los hijos. "Tú has igualado a los progenitores, no a los hijos", insistió Corredera.

"Ni tú ni yo podemos decir que es un maltratador", replicó Kiko Matamoros, aludiendo a la falta de resolución del juicio contra Antonio David. Carlota señaló que no se puede decir que esté "exculpado". "Ni inculpado", añadió él.

"Yo no pongo en cuestión el testimonio de Rocío Carrasco, lo que no voy a comulgar es con ruedas de molino, si alguien lo ha hecho mal también lo ha hecho mal por muy víctima que sea", ha rematado Kiko. Fue entonces cuando Carlota le preguntó a Matamoros si alguna vez Antonio David le llegó a contar que le devolvieron a los niños "con moratones". "¡Te estás equivocando!", le advirtió a la periodista, que insistió preguntando si alguna vez su compañero le había dicho que Carrasco consumía alguna sustancia. "Lo que me dijo es que la madre estaba todo el día volada", confirmó el colaborador.

