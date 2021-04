Por qué lleva Kiko Matamoros gafas de sol en 'Sálvame': el tertuliano muestra su impactante afección en un ojo

Los espectadores de Telecinco se han llevado este jueves una gran sorpresa al ver la forma en la que Kiko Matamoros se plantó ante las cámaras de Sálvame. El tertuliano apareció en el plató de Mediaset portando unas gafas de sol que levantó todo tipo de rumores entre la audiencia del programa.

Para evitar cualquier tipo de especulación, Carlota Corredera pidió a su compañero que explicase lo que le había ocurrido. "Kiko lleva gafas de sol porque está convaleciente de un ojo", ha señalado la presentadora. "Puedes enseñarlo si quieres, porque luego en las redes ya sabes", le invitó la gallega.

Kiko Matamoros cree tener una úlcera en su ojo derecho

En ese momento, Matamoros se quitó las gafas e impactó a todos al desvelar su ojo derecho completamente irritado. "¿Es un orzuelo?", preguntó Corredera antes de que el colaborador diese un diagnóstico. "Yo creo que es una úlcera", respondió. "¿A qué hora te salió? Igual te salió después de ver lo que contó Rocío en el capítulo", dijo con ironía Carlota en una pulla por su controvertida opinión sobre Carrasco.

"Me salió cuando me fui a la cama y esta mañana, a las 9.15, he ido a la farmacia y me han dado una pomada de estas antibióticas", terminó de aclarar el tertuliano. Kiko Hernández, por su parte, aprovechó la ocasión para cargar contra Antonio David Flores. "Yo también tendría que tener hoy los ojos como Matamoros después de lo que vi ayer", dijo el colaborador, afectado por el testimonio de la hija de Rocío Jurado.