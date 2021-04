"Yo no juzgo a Paz Padilla": el zasca de Carmen Lomana a 'Sálvame' por acusarla de saltarse las medidas ante el coronavirus

Carmen Lomana ha reaccionado de la forma más contundente a una información que Sálvame sacó a la luz sobre ella. La empresaria respondió enseguida, mostrando su indignación con el programa vespertino de Telecinco, a través de su cuenta personal de Twitter.

La socialité fue criticada en el espacio de corazón que presentaba este miércoles Paz Padilla por irse a Marbella durante los días en los que las comunidades autónomas seguían con cierres perimetrales para tratar de contener la pandemia del coronavirus.

Antes de saltar a través de Twitter, Lomana llamó al programa para intentar dar su versión en directo sobre lo ocurrido. La tertuliana asegura que fue a Marbella por motivos laborales y para apoyar a un amigo en el lanzamiento de un nuevo proyecto. Además, en Sálvame sacaron a la luz una foto de Lomana sin mascarilla por la calle.

Lomana estalla contra 'Sálvame' por acusarla de saltarse las medidas frente al coronavirus

"A pesar de estar en edad de riesgo, a sus 72 años, Carmen Lomana se pasa las medidas anticovid y el confinamiento por el arco del triunfo", escribió el espacio de Mediaset en un tuit al que respondió enfadada la aludida. "Eso no es cierto, por eso he llamado. Hacéis juicios de valor sin tener idea. No me salto nada. Si estoy sola al aire libre me quito un momento la mascarilla para respirar aire del mar. Yo no Juzgo a Paz Padilla por ir a Cádiz. Sus motivos tendrá", soltó en un zasca a la presentadora de Telecinco.

Paz Padilla fue también criticada durante la Semana Santa por marcharse a Zahara de los Atunes horas después de pedir a los espectadores que respetaran las medidas. "Quiero decir que soy una empresaria, que tengo una tienda que se llama No Ni Ná Zahara, que se abre en Semana Santa. O sea, este fin de semana. A partir de aquí, estará abierta todo el verano. Pero claro, yo tengo que contratar a gente, porque no puedo hacerlo a distancia. La semana pasada estuve trabajando en Madrid y la que viene también estaré en Sálvame y también voy a presentar mi libro. O sea, que me era imposible. No puedo tener a trabajadores sin tener los contratos legales", se justificó la gaditana.