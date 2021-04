"Te hago la cruz para siempre": el reproche de Miquel Montoro que dejó en fuera de juego a Broncano

David Broncano recibió este miércoles la visita de uno de los invitados más queridos por el público de La Resistencia: Miquel Montoro. El youtuber, de 15 años, regresó al plató de Movistar+ para promocionar su nuevo libro, que lleva por título Uep! Mis aventuras en el campo y que ha salido a la venta esta misma semana.

Tras ser recibido como una estrella, Broncano se mostró sorprendido del 'estirón' que ha pegado el joven en el último año. "Me alegra verte. Has crecido. Has cogido un poco de cuerpo, estás más alto... Estás más guapo, más atractivo. Estás hecho un caramelito. Estás guapo", ha dicho con humor el presentador. "De ti no puedo decir lo mismo, pero bueno", replicó el invitado con sorna.

Lea también: Sale a la luz el pasado televisivo de David Broncano como concursante de Metro a metro, en Telemadrid

Montoro explicó que para poder acudir al plató, que se encuentra en el centro de Madrid, tuvo que hacerse dos pruebas PCR, una en Palma de Mallorca y otra en la capital. "Me han hecho una PCR y me parece que aún tengo el algodón en la garganta", se quejó el adolescente, que ha propuesto mejorar este tipo de test colocando "un poco de jamón" en el bastoncillo, al menos, "para coger el aroma".

Miquel Montoro se enfada con Broncano por el 'feo' que le hizo en verano

"Un poquito enfadado estoy contigo, la verdad", le ha soltado enseguida al humorista, que no entendía el motivo de su mosqueo. "Hombre, viniste a Mallorca y no viniste a verme. La cruz te la hago para siempre", le reprochó antes de darle envidia con todo lo que se perdió por no aceptar su invitación.

Lea también: Accidente en La Resistencia de Broncano: "Es la primera vez que hay un herido en el programa"

"Tú te lo perdiste. Te tenía preparada una sobrasada, la piscina limpia y te habría dado una vuelta con el tractor", comentó el joven al tiempo que Broncano se lamentaba. "Ay la virgen santísima, ay Dios mío, mi sueño", afirmo el de Jaén, que rompió a reír al escuchar que Montoro se acabó dando sólo la vuelta con el tractor por el campo.

"Me comprometo que este verano voy a verte allí el día que tú me digas", prometió finalmente Broncano para enmendar su desplante con el invitado. El cómico explicó que no fue a su casa a conciencia, ya que, por aquel entonces muchos medios habían puesto el foco en él y optó por "no molestarle".

Imagínate que @MiquelMontoro3 te invita a su casa y te da una vuelta en su tractor y te unta un poco de sobrasada. Esto sí que es un parque temático. #LaResistencia pic.twitter.com/2Q5dPQ3Nam — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) April 7, 2021