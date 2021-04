"A lo mejor ya nunca vuelvo": la dura crítica de Samanta Villar a Telecinco por su trato hacia Rocío Carrasco

El documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, en el que Rocío Carrasco habla de los presuntos malos tratos que sufrió de manos de Antonio David Flores durante los últimos 20 años, sigue generando una gran repercusión en los medios de comunicación.

Este miércoles 7 de abril, Telecinco emitió el sexto episodio de la serie, que fue arropado de nuevo por un debate que contó con la presencia de nuevos colaboradores, como Marc Giró o Samanta Villar, expresentadora de Mediaset. En un momento dado de la noche, la periodista quiso lanzar una reflexión y crítica contra la cadena por haber dado voz unilateralmente a Antonio David durante 20 años para que hablara negativamente sobre la madre de sus hijos.

Todo se desencadenó cundo se debatía sobre el esfuerzo que ha hecho el exguardia civil para proyectarse en los medios como "un buen padre". "Como lo hemos puesto en los medios de comunicación", reconoció Giró, que cree que al final esta es una imagen "que hemos construido" entre todos. "¿Qué ha pasado en este país con el periodismo? No nos hemos enterado de nada", dijo con autocrítica.

>"No se ha contrastado, tampoco", respondió enseguida Samanta Villar. "Ha habido un espacio omnipotente para Antonio David y su versión, porque había un silencio por la otra parte, con las mejores intenciones, pero los peores resultados", la interrumpió Carlota Corredera antes de devolver la palabra a Villar. "Sinceramente, creo que iría muy bien que cambiáramos ciertas dinámicas a la hora de trabajar estos temas", afirmó, añadiendo que "que un padre salga públicamente desprestigiando a la madre de sus hijos, siempre va a perjudicar a los niños".

Samanta Villar señala a Telecinco como corresponsables de lo ocurrido con Antonio David y Rocío Carrasco

"Cuando los medios recogemos, o recogéis, la verdad es que yo nunca me he dedicado al corazón, esas declaraciones, creo que alguna institución debería intervenir y decir: 'usted tiene derecho a la información, pero también hay un derecho de protección del menor", prosiguió la reportera muy tajante. "Nos pasa por delante y no lo sabemos reconocer", opinó Giró mientras ella matizaba las palabras del catalán. "Los medios lo juegan, no les pasa por delante", volvió a criticar. "Soy periodista y abro este melón, y a lo mejor nunca voy a volver", comentó con sinceridad Samanta, temiendo que no volvieran a llamarla para ningún debate.

"Somos los primeros que hemos dicho que llevamos veinticinco años contando una mentira", saltó enseguida Carlota Corredera, reconociendo que desde que anunciaron la docuserie, todos han reconocido su error al apoyar a ciegas a una parte de la historia. "Cuando una persona como Rocío Carrasco se pone ante las cámaras para desnudarse para siempre, emocionalmente, creo que lo mínimo que merece es que todos nos quitemos los prejuicios", pidió la gallega."Continuamente, estamos esperando respuestas a cosas que no ha contado. Vamos a seguir escuchándola y vamos a quitarnos todos los prejuicios", insistió la presentadora de Sálvame, que por otro lado admite que "si en veinte años no hemos cuestionado a Antonio David, nos lo tenemos que hacer mirar", concluyó Carlota. "Como periodista no puedes creer o no creer, tienes que contrastar", señaló Villar, que cree que parte del problema llega cuando a los personajes se les paga a cambio de su testimonio. "Todo el mundo que construye Antonio David va alrededor de eso: de la pasta", sentenció. "Nosotros tenemos una responsabilidad como sociedad y creo que estamos dando un gran paso gracias a Rocío Carrasco", opinó finalmente Giró.