El impresionante chorreo de Toni Cantó contra TVE ante Mónica López: "Me parece vergonzoso"

Toni Cantó ha aprovechado su visita a TVE para lanzar una dura crítica contra la cadena pública por lo que él considera falta de neutralidad. El político, ahora en las listas del PP a la Comunidad de Madrid, se ha mostrado muy duro ante Mónica López, directora de La hora de La 1.

"Me parece vergonzoso cómo el Sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS o esta casa", ha dicho. "Eso no se lo voy a permitir", ha saltado Mónica López. "Está en los peores datos de audiencia de su historia y eso tiene que ver con que los espectadores han percibido que no es un espacio neutral. No es TV3, pero no es neutral", ha arremetido.

Acto seguido, Cantó ha afeado algunas polémicas que se han producido en las últimas semanas y que en su mayoría están relacionadas con el programa que presenta Jesús Cintora. "TVE es necesaria, pero tiene que ser neutral. Si no, mucha gente se cuestionará si es necesaria una televisión que cuesta al año 1.127 millones. ¿Sabes lo que se gasta el Gobierno en políticas de conciliación?: 200 millones de euros".

López se defiende: "Trabajamos en libertad. Está usted hablando aquí libremente"

A continuación, Mónica López le ha rebatido y ha salido en defensa de la cadena y de los empleados de RTVE. "Trabajamos en libertad. Está usted hablando aquí libremente y todavía estamos esperando que venga el señor Casado y la señora Ayuso desde septiembre", le ha dicho al invitado.

"Yo he tardado medio día en venir y doy mi visión", ha respondido él. "Sus jefes no han querido venir", ha seguido ella. "Eso no tiene nada que ver con lo que le he dicho antes", ha defendido Cantó. "Usted me está halando de pluralidad", ha apuntado López. "No, le he hablado de neutralidad", ha argumentado el candidato del PP. "La neutralidad se consigue con la pluralidad", ha explicado la presentadora. "La neutralidad se consigue tratando con el mismo respeto a todos y siendo crítico con todos de la misma manera", ha concluido Cantó.

