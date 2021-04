Ana Rosa, tras los altercados de Vallecas en el mitin de Vox: "¿Son antifascistas los que le abren la cabeza a quien no piensa como ellos?"

Vox decidió arrancar este miércoles en Vallecas su campaña electoral para los comicios autonómicos del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Como muchos preveían, cientos de vecinas y vecinos se agolparon en las inmediaciones de la famosa Plaza Roja del barrio en la que tendría lugar el mitin de Santiago Abascal y Rocío Monasterio, candidata ultraderechista en las elecciones.

El ruido de las protestas contra Vox, y el lanzamiento de piedras y objetos contra sus políticos, hizo que el acto no se pudiese celebrar con normalidad, por lo que Santiago Abascal decidió bajarse del escenario y saltarse el cordón policial para encararse contra un grupo de manifestantes. El político obtuvo enseguida la respuesta de muchos de ellos, por lo que la policía se lanzó a cargar contra los vecinos en lo que se convirtió finalmente en la imagen del evento para muchos medios de comunicación.

Este jueves, Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa interpretando los altercados sucedidos en Vallecas: "La violencia se adueña de las calles y revienta a pedradas mítines en nombre de la democracia, ¿se pueden denominar antifascistas los que abren la cabeza a quien no piensa como ellos?", reflexionó la presentadora de Mediaset. "¿Por qué no se desplegó más policía en Vallecas? ¡Alguien no hizo bien su trabajo!", criticó Quintana, que cree que fueron pocos los efectivos policiales enviados a la zona.

Ana Rosa aprovecha los altercados en el mitin de Vox para atizar a Pablo Iglesias

Acto seguido, Ana Rosa quiso dirigirse a Pablo Iglesias, 'tirándole de las orejas' con una frase que él pronunció en el pasado: "Solo un cretino se sentiría bien cuando tiene mucho trabajo... En un país con 6 millones de parados", soltó la comunicadora, que aseguraba no dar crédito ante lo sucedido en el mitin de Vox. "Lamentable lo que vimos ayer, es realmente lamentable".

"Es terrible que en una campaña electoral ocurran estas cosas, el partido que sea pueda ir a cualquier lugar de España para hablar a sus votantes y ciudadanos, sea Vallecas o el Barrio de Salamanca... eso se llama democracia", defendió. "Vallecas no es de nadie, es de los que viven en Vallecas, donde hay todo tipo de personas que votan a cualquier partido, Vox llegó a tener un 20% en el Ensanche", señaló antes de lanzar una última pregunta. "¿VOX es ultraderecha y los que atacaron a los policías qué son?".