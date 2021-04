La opinión de Mercedes Milá sobre la gestión de Pedro Sánchez en la pandemia: "Me caerá un chorreo de críticas"

Mercedes Milá ha vuelto a aparecer en TVE. La presentadora conectó este martes, 6 de abril, con el espacio de crónica social de La hora de La 1 a través de una videollamada desde Menorca con motivo de su 70 cumpleaños.

Lea también: Pablo Iglesias dice que "el nivel de odio" de Herrera es una "estrategia" como "lo de Abascal en Vallecas": "Quieren meter miedo"

"Estaría encantada de volver a TVE para hacer entrevistas", volvió a insistir la periodista que, recordemos, días atrás había abierto las puertas a los directivos de la cadena pública en La Noche D a que la contrataran para poner el broche de oro a su carrera. "Eso es cuestión de hablar con TVE y terminar mi vida donde empezó".

Por otro lado, Mercedes se puso más seria para hablar sobre la pandemia. "Lo he seguido en titulares. Lo he tenido en distancia para no sentirme mal", aseguró la presentadora no queriendo "profundizar" en el tema. Eso sí, la Milá reconoció la "profesionalidad y bondad" de aquellos que han estado en la "primera línea".

Mercedes Milá: "El Gobierno se encontró con un problema inmenso"

Pero lo más significativo fue su defensa al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria: "El Gobierno de España, y lo digo con las letras más grandes posibles, se encontró con un problema inmenso. A pesar de los defectos que haya podido tener, lo han liderado espléndidamente bien".

Lea también: La pulla de Vicente Vallés a Pedro Sánchez por el mensaje que ya ha repetido tres veces

Perfectamente consciente de que su opinión podría acarrear generar polémica, Mercedes afirmó lo siguiente: "Ahora es cuando me caerá un chorreo de críticas espantosas, las cuales estoy dispuesta a asumir".