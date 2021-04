La criticada advertencia de Manu Sánchez a Griso antes de su entrevista con Pablo Iglesias: "Se te atraganta"

Los espectadores de Antena 3 se han llevado este miércoles una gran sorpresa al ver la valoración personal que Manu Sánchez, presentador del informativo de la mañana en la cadena, hacía sobre la entrevista que minutos más tarde iba a hacer Susanna Griso a Pablo Iglesias en Espejo Público.

Todo se desencadenó después de que Sánchez informara a la audiencia de cómo una mujer estuvo a punto de morir en un área de servicio de Albacete tras atragantarse con un bocadillo. Varios agentes de la Guardia Civil que se encontraban en el local enseguida la socorrieron y le realizaron la maniobra oportuna para salvarle la vida.

"Siete minutos para las 9, las 8 en Canarias. A veces se atragantan los alimentos y, otras veces, Susanna Griso, yo te aviso, se atragantan también las entrevistas", advirtió con sorna el periodista de Antena 3 en una ironía que enseguida pilló su compañera. "Si me lo dices por Pablo Iglesias, que le tengo justo ahí detrás, que le estoy viendo detrás del monitor...", respondió la catalana, sorprendida por el comentario.

Manu Sánchez da paso a Griso con una criticada advertencia sobre Iglesias

"Ah, ¿Si? ¿De verdad?", replicaba Sánchez al saber que Iglesias estaba ya preparado para enfrentarse a las preguntas de la presentadora del magacín de Antena 3. "No tiene por qué atragantarse la entrevista. No hay motivos para ello", ha aclarado enseguida Griso. "Claro que no. No me la voy a perder", replicó el presentador. "Ah bueno, eso espero. Pasaré lista en los próximos minutos", zanjó con humor la periodista para que su compañero despidiera el informativo.

