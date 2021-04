"¡Eso no es cierto!": el comentario de Griso sobre Vox que hizo saltar a Pablo Iglesias en 'Espejo Público'

Susanna Griso ha recibido este miércoles la visita de Pablo Iglesias. La presentadora de Espejo Público ha entrevistado al vicepresidente del Gobierno y actual candidato de Podemos a las elecciones autonómicas para la Comunidad de Madrid que tendrán lugar el próximo 4 de mayo.

Durante su charla, la periodista y el político han vivido un momento de tensión por uno de los comentarios que soltó la catalana y que el invitado se apresuró en corregir. Griso aseguró que el discurso de Vox sobre la inmigración ilegal o los menas puede influir en ciudadanos que estén atravesando una situación económica complicada a raíz de la pandemia del coronavirus.

"Sabe que el discurso que pueda hacer Vox en la campaña electoral cala entre muchas personas que se sienten decepcionadas, que no ven futuro y que confiaron en Unidas Podemos y en que iban a salir acompañados en esta crisis económica y eso no se está produciendo", comentó la presentadora mientras Iglesias negaba con la cabeza.

Iglesias corrige a Griso un comentario sobre Vox

"¡No es cierto, eso no es cierto!", le hizo saber el candidato, que explicó a Griso la anécdota que vivió hace unos días en Vallecas. Iglesias desveló que estuvo visitando un centro en el que dan comida o material higiénico a gente sin recursos. Allí le hicieron saber que no habían permitido que nadie se acercara a decirles que sólo tenían que ayudar a los españoles.

"Vallecanos son la gente que vive y trabaja en Vallecas independientemente de donde hayan nacido", ha explicado antes de insistir en la que la reflexión de Griso no era real. "No es verdad eso, no es verdad que haya ningún tipo de transferencia. Lo que está defendiendo la ultraderecha de Vox y del PP es acabar con las ayudas sociales o centros públicos y convertir la educación privada en centros de adoctrinamiento. Destrozar todo lo común, todo lo que necesita la gente que no se puede permitir ir a un centro privado, a un sanidad privada y que necesita que haya gasto público para que haya servicios sociales", sentenció.

