La espantada de Cristóbal Soria en 'El chiringuito' de Pedrerol por culpa de Vinicius: "Cierra la puerta al salir"

Cristóbal Soria protagonizó una espantada este martes en El chiringuito después de la actuación estelar de Vinicius Junior en el partido de ida de cuartos de final entre Real Madrid y Liverpool. El conjunto de Zidane venció al de Klopp por 3-1, con dos goles del brasileño.

El colaborador quedó 'retratado' por su versión Y Vinicius pa cuando y tuvo que soportar las mofas de sus compañeros, como el baile que se marcó Tomás Roncero al ritmo de samba o el de Alfredo Duro con Acompáñame. Soria permaneció en todo momento con el gesto serio e inmóvil en su asiento.

Cristóbal Soria: "Vinicius me ha callado la boca"

"Hoy Vinicius me ha callado la boca a mí, pero no solamente a mí. Aquí en este plató hay muchos más que hoy ha retratado Vinicius", dijo. "Porque la frase de que 'cuando centra, tira y cuando tiene que tirar centra' no es mía. Mía es el hit mundial, aquel que dio la vuelta al mundo y que hoy voy a cantar".

Pero Soria no cantó su tema y acabó abandonando el plató. "No puedo, no puedo Pedrerol", dijo en el momento que cogió el micrófono. Así las cosas, el exdelegado sevillista recogió su 'tenderete' y se fue. "Soria es como Messi en los partidos de Champions: desaparece", dijo Roncero. "Cierra la puerta al salir", bromearon sus compañeros.

