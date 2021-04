Amazon recupera en España el concurso de cocina 'Bake Off' y pone en marcha una edición con famosos

Amazon Prime Video prepara Celebrity Bake Off España, la edición con famosos del concurso culinario, al estilo Masterchef, que emitió Mediaset hace varios años. Adaptación del famoso formato de Love Productions The Great British Bake Off, licenciado por BBC Studios Distribution, contará con 10 episodios de 50 minutos de duración.

En Celebrity Bake Off España, 12 concursantes, todos ellos rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país. Bajo la atenta mirada de jueces expertos deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake off y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.

Doce famosos se enfrentan a los fogones en 'Bake Off'

Esta edición del programa contará con todos los elementos que hacen que esta marca de éxito internacional brille más que nunca: emoción, humor, competitividad y 12 famosos que no se han enfrentado nunca en un talent show de cocina donde tendrán que mostrar su evolución en la elaboración de los postres para convertirse en el mejor pastelero VIP de España.

"The Great British Bake Off es un fenómeno cultural y estamos encantados de poder traer una nueva versión celebrity en exclusiva para Prime Video en España", ha declarado Georgia Brown, Head of European Amazon Original Series, Amazon Studios. "Estamos convencidos de que los miembros Prime disfrutarán viendo a algunos de sus concursantes favoritos participando en retos de repostería para finalmente convertirse en el repostero estrella en este programa lleno de emoción y diversión".

"Estoy encantado de que la marca Great Bake Off se produzca en España para Amazon Prime Video", dijo Andre Renaud, BBC Studios' SVP Global Format Sales. "Este nuevo programa promete ofrecer a la audiencia española los mejores elementos de este formato de la mano de un nuevo grupo de concursantes famosos. Es maravilloso que el equipo de Boxfish TV pueda continuar este gran trabajo para adaptar Celebrity Bake Off a los sabores españoles, y estoy encantado de ver cómo los concursantes se pondrán a prueba en esta nueva producción".

Boxfish TV producirá 'Celebrity Bake Off' para Amazon

Celebrity Bake Off España es una adaptación de la conocida serie The Great British Bake Off, creada por Love Productions que estará producido en España por Boxfish TV y contará con Edi Walter y Mariano Tomiozzo como productores ejecutivos de los 10 episodios de 50 minutos que conforman la producción. El formato se ha adaptado en 35 territorios en todo el mundo incluyendo Brasil, Kenia, Tailandia y Francia.