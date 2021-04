Mal trago de Pablo Motos por el comentario que se escuchó en 'El Hormiguero' sobre Dulceida

Dulceida, una de las influencers más conocidas, visitó por primera vez El Hormiguero este martes. La modelo habló de su profesión, pero también de algunos detalles desconocidos como la manía que tiene a sus 31 años.

Explicó que se sigue chupando el dedo para dormir y mostró la marca que se le ha quedado en el pulgar. "Parece una ampolla", dijo Barrancas, aunque en el plató creyeron escuchar "parece una polla".

Barrancas: ¿"Ampolla" o "polla"?

"He dicho ampolla", aseguró la hormiga más rebelde. "¡Barrancas! No has dicho ampolla", avisó Dulceida, que no se fiaba. Pablo Motos tampoco estaba seguro y quería dejarlo claro para evitar un mal trago con la invitada.

"¿Qué has dicho?", preguntó el presentador. "He dicho ampolla. Lo juro por lo más sagrado. Sois vosotros que tenéis los oídos guarros", aseguró Barrancas. Motos, incluso, llegó a pedir al realizador que repitiese el momento en dos ocasiones.

Motos se convenció a la primera pero Dulceida insistía en que ella entendía "polla". "Igual lo he dicho con m aspirada", se excusaba Barrancas, antes de quedar claro que no había querido gastar una broma.