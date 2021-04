Kiko Matamoros pone en duda el testimonio de Rocío Carrasco contra Antonio David: "Quien miente es ella"

Kiko Matamoros ha vuelto a Sálvame tras sus dos semanas de ausencia por el coronavirus. Había mucho interés por saber su opinión a raíz del durísimo testimonio de Rocio Carrasco sobre los presuntos malos tratos que había sufrido de Antonio David Flores en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El colaborador se ha posicionado del lado de su amigo y ha puesto en duda las palabras de Rociíto. "Quien miente, e incluso tiene la memoria mediatizada o adulterada de alguna manera, es Rocío Carrasco", ha dicho.

"Ella mantuvo esa relación, por lo menos de amistad, con José Parra, y ese señor estuvo allí la noche en que Antonio David entró en su casa buscando a algún amante", ha señalado en relación a uno de los episodios emitidos este domingo en Telecinco.

"Y, por otra parte, Rocío Carrasco con quién sí tiene una relación antes de decir públicamente que se separa de Antonio David es con Fidel Albiac, tres meses antes", ha asegurado. "Es más, él aun estaba saliendo con su amiga. Antonio David fue infiel más veces, pero yo no me voy a creer a pies juntillas lo que cuenta Rocío Carrasco".

Laura Fa planta cara a Matamoros: "Es un tipo de maltrato psicológico"

Matamoros, que en todo momento se ha referido de la serie documental con cierta guasa como "docureality", se ha topado con Laura Fa cuando este le ha preguntado a Tony, el que fuera guardaespaldas de Rocío, de la pareja cuánto de degradable era el trato de Antonio David hacia ella: "¿Cómo lo podemos calificar, algún ejemplo que puedas darnos?".

"Cállate que estar gorda, no sabes lo que dices", ha respondido él a lo que Matamoros ha replicado: "No sabes lo que dices s una descalificación, no un insulto, ¿le decía 'hija que tal'?". El guardaespaldas ha respondido afirmativamente.

"Cuidado porque hay violencia psicológica, cuidado con ciertos aspectos", ha advertido Hernández mientras que Laura Fa ha dicho: "Cuando alguien te ataca por tu físico, te mina la autoestima es un tipo de maltrato psicológico. No digamos que hay un maltrato leve o menos leve. ¿Cómo lo valoramos al peso? ¿Al kilo?".

