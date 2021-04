El día que Susi Caramelo rechazó a Leo Messi en una discoteca: "Se me pasó el tren"

Susi Caramelo se ha convertido en una de las reporteras más famosas de la televisión. La cómica reveló en Ilustres Ignorantes una anécdota muy curiosa que tuvo "hace muchos, muchos años" con Messi. Ella, al no saber quién era, acabó por vacilarle. "Esta es la historia de cómo rechacé a Leo Messi y se me pasó el tren. Ahora ya sé quien es hasta Tamudo", bromeó.

"Hace muchos años [...] estaba en la discoteca Catwalk de Barcelona con un chico", empezó contando la humorista. Cuando Susi acudió el baño del local se topó con un grupo de personas que estaba hablando con un "tal Lionel".

"Me estaba lavando las manos y vi que estaba el chavalín solo sentado en un sofá y yo que soy muy simpática y hablo con todos le pregunté: '¿Qué te llamas Lionel? ¿Cómo las lionesas? ¿Y a ti de qué te gustan, de crema, de nata o de chocolate?".

Messi invitó de fiesta a Susi Caramelo, pero ella lo rechazó

Minutos más tarde, Messi se volvió a cruzar con Caramelo y empezó a "sonreírme y ponerme caritas". Sin embargo, una "marabunta de gente le acorraló". Cuando Susi se enteró de quien era, se lamentó: "¡No me jodas, que le acabo de decir que estoy con otro!".

La cosa no acabó aquí porque Messi se volvió a acercar. "Vino otra vez y me preguntó si me iba a su casa, que iban a hacer una fiesta... y me hubiera ido, pero dije que no porque era tan pobre que como me fuera a casa de ese tío no me echaban de allí ni con tarjeta roja y además no podía pagar el parking".