María Galiana, en 'El hormiguero': "Igual me vacunan antes en 'Cuéntame' que en la vida real"

El hormiguero volvió a Antena 3 tras el parón de Semana Santa con María Galiana como primera invitada. La actriz de 86 años promocionó El abrazo, la obra que protagoniza en el Teatro Bellas Artes de Madrid. "Duermo muy bien", dijo para responder a Motos sobre cuál era su secreto de su eterna juventud.

Durante la entrevista, Galiana afirmó que está 100% metida en la obra "Mi contrato principal es con el teatro porque ya hemos terminado de grabar la temporada en la serie".

Cuando María mencionó a la serie de Televisión Española, Pablo Motos quiso bromear con la vacunación. Recordemos que en la presente temporada, la ficción juega con saltos temporales a 2020 y tal como aseguraron sus responsables, las vacunas también estarán presentes.

"Igual te vacunan antes en Cuéntame que en la vida real", dijo el presentador a lo que ella le siguió con esta respuesta con dardo incluido a las autoridades: "A lo mejor... porque todavía no me han vacunado con casi 86 años".

María Galiana asegura que no tiene miedo al coronavirus

Galiana contó después que cree que es porque ya ha pasado el coronavirus: "Concretamente en febrero de 2020. Estaba ensayando otra función de teatro que íbamos a estrenar el 5 de marzo y unos días antes me fui a comer con mi médico de cabecera, que también somos amigos".

"Al día siguiente me llamó su mujer para decirme que le habían detectado la covid y que me iban a llamar de Sanidad. Me dieron unas pautas y que les llamara si empeoraba", dijo a Motos. "Pensé: 'pues habrá que morirse". María reconoció no tener miedo al virus: "Total, para cuatro o cinco años que me quedan... que más da".