"¿Tenía que poner la otra mejilla?": Cristina Fallarás y Antonio Rossi se enzarzan por las últimas acusaciones de Rocío Carrasco

El documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, en el que Rocío Carrasco habla de los presuntos malos tratos que sufrió de manos de Antonio David Flores durante los últimos 20 años, sigue generando una gran repercusión en los medios de comunicación.

En las últimas entregas, Rocío Carrasco relató cómo su expareja fue ganándose poco a poco a la prensa, llegando a pactos con algunos periodistas y paparazzis para que denostaran la imagen de la hija de Rocío Jurado. La cosa llegó a tal punto que Flores se alió con el abogado Rodríguez Menéndez, que lo hizo subdirector de la revista Dígame, publicación creada para dilapidar a algunas celebridades, entre ellas, la propia Rociíto.

Cuatro al día ha analizado este lunes los momentos más destacados de los dos últimos episodios y Cristina Fallarás aseguró no tener ninguna duda de que lo que Carrasco ha contado es totalmente cierto. "Narra una violación a su espacio íntimo, una nueva agresión física. Una agresión al espacio doméstico que es el espacio que tiene que ver con nuestro cuerpo. Precisamente me acordé de un verso de Rocío Jurado de 'Ese hombre' donde ella dice 'Lleno de celos, sin razones, sin motivos'. Y lo he vivido tantas veces...", explicaba la periodista.

El rifirrafe de Cristina Fallarás y Antonio Rossi por el documental de Rocío Carrasco

Enseguida, Antonio Rossi salió a poner a los dos a la misma altura al defender que no era sólo el exguardia civil el que utilizó a la prensa. "Decíais 'el juego sucio' de Antonio David. Evidentemente hay un juego sucio. Hay una intencionalidad desde los inicios hasta ahora. Ellos además no reconocen que quedan con fotógrafos para dejarla a ella de mala madre y quedar ellos de familia unida frente a la adversidad pero sí reconocen que detrás de cada demanda de Rocío Carrasco había una exclusiva ya sea hablada o en reportaje fotográfico (...)", empezó diciendo el tertuliano.

"En este inicio los dos jugaban con la prensa. Es verdad que ayer a ella parece que se le ha olvidado. Sin desmerecer que él lo hacía con una intencionalidad distinta a la de ella", argumentó antes de producirse un tenso rifirrafe con Cristina Fallarás por, precisamente, obviar ese último matiz que él mismo había expresado.

"¿Tenía que poner la otra mejilla?", se preguntó enfadada la escritora, que señaló que Carrasco usó el mismo método que Flores pero para defenderse. "No es poner la otra mejilla porque precisamente en ese momento la que era poderosa y trabajaba en Telecinco era ella. Tenía a la prensa de su lado", opinó el colaborador de Ana Rosa sin convencer a su compañera.