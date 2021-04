"¡Quítate la mascarilla!": Miguel Bosé vuelve a la carga ante Évole con sus teorías conspirativas sobre el coronavirus

Cuando La Sexta anunció su entrevista bomba con Miguel Bosé en Lo de Évole, muchos creyeron que al cantante le habría dado tiempo de reflexionar y hacer un mínimo de autocrítica meses después de haberse convertido en uno de los personajes más polémicos del 2020 por sus peligrosas teorías negacionistas sobre el coronavirus.

Nada más lejos de la realidad. En una nueva promo lanzada por la cadena, se puede ver cómo el artista insiste en sus conspiraciones y obliga a Jordi Évole a retirarse la mascarilla nada más verle. "¡Quítate esa mascarilla! ¡Pero ya! Yo no hablo con gente con mascarillas", le suelta Bosé a gritos al periodista.

Miguel Bosé presume en su charla con el catalán de no haberse puesto nunca gel hidroalcohólico en las manos, ni de haberse realizado ninguna PCR: "La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa", asegura el cantante de Don Diablo ante la atónita mirada del presentador de La Sexta.

La pregunta de Évole que hace estallar a Bosé: "¿Por qué te sientes en posesión de la verdad?"

"¿Por qué te sientes en posesión de la verdad en este tema?", le responde entonces Évole en una pregunta que termina por encender a su entrevistado. "¡Dime por qué tengo que respetarle más!", grita Bosé, cuya madre, Lucía Bosé, falleció el año pasado a causa del coronavirus.

"Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya", dirá tajante Bosé, que hablará también de cómo, hasta hace apenas unos años, llevaba, según sus propias palabras, "una vida salvaje de drogas y sexo a lo bestia".